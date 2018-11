Pioggia e asfalto viscido | cinque incidenti in quattro ore in Valassina

Pioggia e asfalto bagnato - raffica di incidenti in autostrada e in città : traffico in tilt : traffico in tilt nella serata di giovedì a Genova: complice la Pioggia , sono stati diversi gli incidenti avvenuti sulle strade cittadine e sul nodo autostrada le, con le ripercussioni più pesanti che ...

Mario Tozzi : "Non è la Pioggia a causare danni. Con asfalto e cemento abbiamo creato il rischio dove prima non c'era" : "Quando piove così tanto non dobbiamo guardare il cielo e le nuvole. Dobbiamo guardare quello che succede a terra". Il problema, quando si verificano fenomeni di maltempo, infatti, secondo il geologo Mario Tozzi, non è la quantità d'acqua che cade, ma il modo in cui reagisce il terreno. E il suolo, in Italia, è stato maltrattato per troppo tempo: "Noi abbiamo le nostre colpe. Con l'asfalto e il cemento abbiamo creato ...