Pietro Grasso all' Assemblea di LeU | Non ci sarà mai un mio partito personale

(Di sabato 24 novembre 2018) "Non ci sarà nessundi". A dirlo è il diretto interessato che nel corso delle conclusioni dell'dei comitati territoriali di Liberi e Uguali ha provato a mettere a tacere le voci che si sono diffuse. "L'altra barzelletta che già circola e che circolerà nelle prossime settimane è quella del 'di'. Chi la diffonde offende soprattutto la sua intelligenza, prima che la mia - ha sostenuto l'ex presidente del Senato - L'ho detto molte volte quando sono venuto da voi alle assemblee territoriali ma lo ripeto in modo che sia chiaro a tutti. Soprattutto a chi oggi non c'è. Non c'è, non ci sarà, alcun 'di'". Un'idea del genere, assicura, non gli è mai venuta in mente: "Ogni forzatura fatta in questi mesi - ha continuato - ha avuto il solo scopo di non disperdere questa ...