Pieraccioni nuovo film | l’ex Laura Torrisi ha rifiutato un ruolo in Se son rose

Leonardo Pieraccioni il nuovo amore è la sosia della Torrisi : Il regista Leonardo Pieraccioni avrà finalmente dimenticato Laura Torrisi e ritrovato l’ amore ? , infatti è stato pizzicato a spasso per Firenze con una mora, Teresa Magni, che somiglia proprio alla Torrisi . Camminano a braccetto e si scambiano pure un bacio. Cosa accadrebbe se qualcuno mandasse dal tuo cellulare di nascosto alle tue ex un messaggio con scritto: “Sono cambiato. Riproviamoci!”? Inizia così la storia del film autobiografico ...

Se son rose – Il nuovo film di Pieraccioni tutto al femminile : Si intitola Se son rose, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni in uscita in tutte le sale il prossimo 29 novembre. Per la sua tredicesima prova da regista, l’attore e regista ha scelto di tornare a girare nella sua amatissima Toscana circondato da un cast tutto al femminile. Ancora una volta Pieraccioni ci parla d’amore, cercando di rispondere ad una domanda fondamentale: “Perché le storie finiscono?”. Scanzonato, ironico e come sempre ...