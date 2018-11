Piano neve in provincia di Cuneo | chiesta la comunicazione più rapida di divieti e

Maltempo Torino - al via il Piano neve : prevista spesa di 3.3 milioni - oltre 270 posti letto in più : Ammonta a 3,3 milioni di euro la spesa preventivata dalla Città di Torino per i servizi di viabilita’ invernale predisposti col nuovo ‘piano neve’ dall’Amiat e dagli uffici tecnici della Citta’. Operativo fino al 31 marzo, prevede l’intervento dell’Amiat sulla rete stradale per attivita’ di pronto intervento, stoccaggio sale, insalamento e sgombero neve. Gtt, l’azienda del trasporto pubblico ...