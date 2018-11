Pianeti del Sistema Solare

La missione del telescopio spaziale Kepler della NASA è finita : non cercherà più nuovi Pianeti : Dopo anni di osservazioni e scoperte di migliaia di pianeti all’esterno del nostro sistema solare (esopianeti), la NASA ha dichiarato finita la missione di Kepler, uno dei suoi più importanti telescopi spaziali: era stato studiato per durare quattro anni e The post La missione del telescopio spaziale Kepler della NASA è finita: non cercherà più nuovi pianeti appeared first on Il Post.

Missione 'possibile' : la Nasa dà la caccia ai Pianeti 'sosia' della Terra : C'è grande attesa perché Tess si pronunci. Non è una maga, ma è la sonda lanciata in orbita lo scorso aprile con il compito di andare a caccia dei pianeti 'sosia' del nostro, quindi potenzialmente abitabili [VIDEO]. Corpi celesti con caratteristiche simili a quelle della Terra. Una Missione ritenuta più che possibile e che galvanizza gli scienziati. L'ha avviata la Nasa, l'ente spaziale americano. Ma anche l'Esa, l'ente europeo sta per ...

Astronomia : la NASA a caccia dei Pianeti sosia della Terra - un aiuto da “Tess” e “Plato” : I possibili sosia della Terra, i mondi abitabili, sono piccoli, rocciosi e alla giusta distanza dalla loro stella: la scommessa è riuscire a individuarli fra i quasi 4mila esopianeti scoperti finora e tra i tanti altri che presto saranno scovati dai nuovi telescopi Tess e Plato. Sono poche decine i pianeti simili alla Terra scoperti fino ad ora, tra moltitudine di corpi celesti che vanno da giganti gassosi come Giove fino a piccoli mondi delle ...

Sistema solare : astrofisici a caccia del Pianeta X scoprono un Pianetino 'folletto' : Cercavano il Pianeta x e invece hanno scoperto tutt'altro oggetto, praticamente un ninnolo in un Sistema solare ricco di sorprese. Un Pianeta nano, lontanissimo da noi: è il corpo celeste in assoluto più distante dal Sole che sia mai stato avvistato. Come spesso avviene, la scoperta è stata puramente casuale: gli astrofisici cercavano un oggetto spaziale ben più ingombrante, l'immenso ma finora solo ipotizzato Pianeta Nove, un gigante con una ...

