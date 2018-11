Petrolio ai minimi dell'anno nonostante ipotesi taglio OPEC : L'OPEC continua a ragionare su un possibile taglio alla produzione, in vista della prossima riunione del cartello a Vienna il 6 dicembre prossimo, ma le quotazioni del greggio hanno raggiunto i minimi ...

Petrolio - prezzi in picchiata al Nymex a minimi da oltre 1 anno : New York, 23 nov., askanews, - Prosegue il sell-off del Petrolio al Nymex, dove perde il 6,79% a 50,92 dollari al barile e si appresta ad archiviare la settima settimana consecutiva in calo. Il Wti ha ...

Petrolio - prezzi in picchiata al Nymex a minimi da oltre 1 anno : ... tra gli operatori crescono le preoccupazioni su un aumento della produzione statunitense e i timori per un rallentamento dell'economia globale. Gli investitori restano poi scettici sulla possibilità ...

Petrolio ai minimi da ottobre 2017 : settima settimana al ribasso : E' da sette settimane consecutive che il prezzo del greggio cala e a New York al momento cede il 6,7% arrivando a 50,92 dollari al barile, i minimi da ottobre 2017. A pesare i segnali di un eccesso di ...

Petrolio ancora in calo - sui minimi del 2018 : Non si arresta la corsa al ribasso del prezzo del Petrolio , che è arrivato a toccare i livelli più bassi del 2018 . A pesare sulle quotazioni dell'oro nero sono le preoccupazioni per il rallentamento ...

Petrolio : prezzi WTI e Brent in ripresa dopo tonfo -7%. Contratti a minimi da fine 2017 : In ripresa, durante le contrattazioni asiatiche, i prezzi del Petrolio che, nella sessione della vigilia, sono crollati di quasi il 7%.

Petrolio crolla ai minimi da 1 anno dopo alert dell'Aie : "Periodo di incertezze senza precedenti" : Petrolio in calo a New York a -6% a 53,70 dollari al barile, ai minimi di un anno, colpito dalle parole di Fatih Birol, capo dell'Agenzia internazionale dell'energia che nel corso di una conferenza in ...

Petrolio - barile Wti cala fin sotto 63 dollari su minimi da 7 mesi : Roma, 2 nov., askanews, - Prezzi del Petrolio ai minimi da due mesi a questa parte. E nel caso del West Texas Intermediate ai valori più bassi da 7 mesi, mentre il moltiplicarsi di segnali di ...

Petrolio - barile Wti cala fin sotto 63 dollari su minimi da 7 mesi : Roma, 2 nov., askanews, - Prezzi del Petrolio ai minimi da due mesi a questa parte. E nel caso del West Texas Intermediate ai valori più bassi da 7 mesi, mentre il moltiplicarsi di segnali di ...

Piazza Affari svetta con lo spread sotto 300. Petrolio ai minimi da 7 mesi : Ftse Mib +0,7% grazie al rialzo delle banche e di alcuni titoli come St, Mediaset e Tenaris. Male invece i petroliferi, sulla scia del greggio. Euro in recupero in area 1,14 dollari...