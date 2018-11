Perché è meglio non acquistare dagli store cinesi come Gearbest e Honorbuy

E se i prodotti Apple costassero tanto Perché tutelano meglio i nostri dati? : Poche certezze quando arrivano i nuovi prodotti di Apple: costeranno sicuramente più degli altri. Ma cosa si paga in effetti quando si compra l’ultimo gadget di Cupertino? Stile, design, tecnologia o ci sono degli altri motivi se i prodotti costano di più? perché in effetti i prodotti Apple costano di più, anche rispetto all’equivalente di altre aziende: telefoni con caratteristiche simili o Pc con prestazioni analoghe. Certo, ...

Grande fratello vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini? Perché è 'meglio un distacco' : Nella casa del Grande fratello vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano sempre più vicini. Innamorati. Ma nella vita del modello c'è già un legame, quello con la sua fidanzata Dasha . E lui ha ...

Una ricerca ha dimostrato Perché la gallina domani è meglio dell'uovo oggi : meglio un uovo oggi o una gallina domani? La gallina ovviamente, risponderebbero i più giudiziosi; l’uovo i più pazienti; c’è gallina e gallina i più furbi. Dilemma annoso, che condiziona spesso scelte di vita, metafora della realtà. Ma oggi è la scienza, com’è giusto che sia, a darci una risposta chiara, matematica, definitiva. Ed era ora. Sono state coinvolte 1.200 persone ...

Il governo non deve vendere Alitalia ai tedeschi di Lufthansa. Meglio FFSS o al limite cederla agli americani. Ecco Perché : Questo perché la cronaca ci insegna che le grandi aziende tedesche non si fanno scrupoli a pagare tangenti in Italia ed all'estero, i casi si sprecano. Ad esempio Siemens: pensate che la più grande ...

Reddito d'Inclusione - Perché è meglio del Reddito di Cittadinanza : Un milione di persone riceve i sussidi alla povertà. Invece di potenziare quelli esistenti, il governo ne introdurrà di nuovi, con un esisto incerto

"Il Governo italiano provoca Perché non riesce a fare nulla. L'Italia merita di meglio...". Intervista a Udo Bullmann (Pse) : E' mercoledì sera, il secondo giorno della plenaria di ottobre al Parlamento Europeo sta volgendo al termine, il capogruppo dei socialisti Udo Bullmann è ancora scosso dall'incidente avvenuto in mattinata. L'eurodeputato Syed Kamall, conservatore britannico, ha osato dire che il nazional-socialismo ha radici anche nel socialismo. Scandalo in aula. A sera, in una sala del Parlamento di Strasburgo, i socialisti ne discutono a lungo. ...

SCUOLA/ Lezione di storia (ed esame di Stato) - ecco Perché il Regno Unito è meglio dell'Italia : E' vero che togliere il tema di storia dalla nuova maturità svaluta la disciplina? Prima di rispondere sarebbe utile riflettere su come si fa in Gran Bretagna. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Nuova maturità, tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia, di F. FoschiSCUOLA/ Il Miur: nuovo esame di Stato, ecco come (non) cambia la didattica, di E. Acerra

Bonucci - ma cosa dici? “Al Milan non mi esprimevo al meglio perchè avevo già deciso di andar via” : Leonardo Bonucci ha parlato della sua annata in casa Milan, un’annata non certo esaltante per il centrale della Juventus “Questa estate c’è stata un’offerta dello United, ma quando mi è stato detto che c’era la possibilità di tornare a casa alla Juventus, ho smesso di ascoltare tutte le altre offerte. In bianconero mi sento a casa, mi esprimo al meglio. Al Milan non ci sono riuscito, probabilmente perchè avevo ...

Cos’è e Perché è meglio installare Kodi MOD? : Kodi Mod è una versione di Kodi che integra tutti gli addons migliori Italiani e stranieri da installare in un colpo solo Cos’è e perché è meglio installare Kodi MOD? Kodi, il fantastico Media Center multi piattaforma che tramite l’installazione degli addons permette di aggiungere funzioni infinite a quelle di base già presenti. Esistono decine e […]

Cos’è e Perché è meglio installare Kodi MOD? : Kodi Mod è una versione di Kodi che integra tutti gli addons migliori Italiani e stranieri da installare in un colpo solo Cos’è e perché è meglio installare Kodi MOD? Kodi, il fantastico Media Center multi piattaforma che tramite l’installazione degli addons permette di aggiungere funzioni infinite a quelle di base già presenti. Esistono decine e […]

NADIA TOFFA E IL CANCRO : "CONTINUO LE CURE E MI SENTO MEGLIO"/ La Iena su Instagram : "Ecco Perché urlo..." : Come sta NADIA TOFFA? La conduttrice de Le Iene Show ringrazia i fans sui social e torna a parlare del CANCRO rispondendo a chi dice di trovarla molto stanca.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:59:00 GMT)

Meglio iPhone XS O iPhone XR? Io Aspetto iPhone XR - Ecco Perchè : Cosa comprare tra iPhone XR e iPhone XS? E’ Meglio iPhone XR o iPhone XS? Ecco un confronto dove spiego perché Aspetto l’uscita di iPhone XR Meglio iPhone XS O iPhone XR? Come sicuramente saprai, iPhone XS, XS Max e XR sono stati annunciati ormai da qualche settimana da Apple e sono già arrivati anche nei negozi italiani (a parte il modello XR, che […]

Meglio iPhone XS O iPhone XR? Io Aspetto iPhone XR - Ecco Perchè : Cosa comprare tra iPhone XR e iPhone XS? E’ Meglio iPhone XR o iPhone XS? Ecco un confronto dove spiego perché Aspetto l’uscita di iPhone XR Meglio iPhone XS O iPhone XR? Come sicuramente saprai, iPhone XS, XS Max e XR sono stati annunciati ormai da qualche settimana da Apple e sono già arrivati anche nei negozi italiani (a parte il modello XR, che […]

Ecco Perché è meglio non sgridare un bambino : Essere genitori è il mestiere più difficile del mondo: accudire i propri figli accompagnando i loro primi passi, non è di certo un’attività semplice e non esiste un libro assoluto che possa rivelare la “formula magica” per farlo. Mamma e papà fanno sempre del loro meglio per educare i propri figli nel rispetto dei sani principi. Certo, i più piccoli sono spesso iperattivi e combinano marachelle che mettono a dura prova la pazienza degli ...