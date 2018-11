Perché dire ‘monòlito’ è più corretto che dire ‘monolìte’?

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso sconcertata. 'Vatti a confessare - Perché...' : roba mai vista in diretta : Momenti di raro imbarazzo a Pomeriggio 5 . In collegamento con Barbara D'Urso ci sono Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, stellina 13enne di Instagram e focosa come mamma. La bimba ha infatti ...

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...

ATP Finals – Bertolucci non le manda a dire : “Federer ha perso per colpa sua - non per il ball boy : ecco perchè” : Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano, ha commentato il clamoroso episodio che ha visto protagonista un ball boy durante la semifinale in cui Zverev ha battuto Federer Il mondo del tennis, nelle ultime ore, non parla d’altro: il ball boy che ha fatto cadere la pallina durante la semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev, favorendo la vittoria del tedesco, è l’argomento principale. Nonostante sia opinione di molti, quella ...

In rivolta contro le elite - Perché dobbiamo dire : 'Je suis gilet' : Oltre la cronaca, quello che colpisce della ribellione francese dei gilet gialli contro il caro benzina, è soprattutto il cortocircuito tra centro e periferia, tra élite e popolo, tra esattori e ...

Licia Colò : "Perché devo essere ipocrita e dire che sono amica di Bonolis?" : Dopo un periodo di assenza dalle scene, la celebre Licia Colò è tornata in tv e in prima serata con 'Niagara- quando la Natura fa spettacolo', dopo un breve periodo a Tv 2000. La conduttrice amanti ...

Pierluigi Bersani tenta il suicidio in diretta a PiazzaPulita : 'Perché all'Italia serve lo ius soli' : Il Pd è entrato in analisi. Ne siamo felici, ne ha bisogno. La terapia è fissata di giovedì, dal dottor Corrado Formigli, che nel suo ufficio di Piazza Pulita ogni settimana riceve un paio di ...

Peter Gomez - il clamoroso rifiuto della direzione del Tg1 : 'Perché ho detto no' : Sulla giostra del totonomi per il nuovo direttore del Tg1 era finito anche il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez, finché la scelta orientata dal governo Lega-M5s non è finita su Giuseppe Carboni. Gomez però non ha perso il treno del telegiornale di Stato, ma semplicemente non ci è voluto salire: "Mi hanno chiesto di fare il direttore del Tg1 - ha detto a Un giorno da pecora su Radiouno - Me lo ha chiesto il Dg Salini, ma ho rifiutato ...

MotoGp – Lorenzo ed i complimenti a Valentino Rossi - Jorge chiarisce il perchè del suo gesto : “se un rivale è strepitoso lo devi dire” : Jorge Lorenzo commenta la sua pRossima stagione dopo il mancato Gp di Malesia ed il ritorno in Europa per l’appuntamento di Valencia Jorge Lorenzo, assente dagli ultimi appuntamenti del campionato di MotoGp per infortunio, si è presentato a Milano in occasione dell’EICMA. Ai microfoni di Gazzetta dello Sport, il pilota spagnolo ha parlato della sua stagione, l’ultima in Ducati prima dell’approdo in Honda. “Ho ...

Zayn Malik ha spiegato Perché ha tagliato tutti i ponti con gli One Direction : "Sono state dette cose che non mi sarei aspettato" The post Zayn Malik ha spiegato perché ha tagliato tutti i ponti con gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello Vip - mannaia su Ilary Blasi : Perché la diretta è finita un'ora prima - roba senza precedenti - : 'A causa del maltempo il Grande Fratello Vip è stato costretto a una chiusura anticipata' così scrive Francesca Cipriani in un post pubblicato su Instagram per rassicurare i fan che l'aspettavano con ...

La vita in diretta - Fialdini e Timperi adesso tremano davvero : 'Date loro i sali - Perché...' : 'Portate i sali a Fialdini-Timperi: #geo 13,2% a un passo da La vita in diretta 14,2%. Rai3 a un punto da Rai1'. Il tweet del blogger Giuseppe Candela segnala gli ascolti crescenti della terza rete e ...

Marco Carta non partecipa al torneo di Tale e Quale Show 2018/ Perché? L'annuncio in diretta di Carlo Conti : Marco Carta ha deciso di non partecipare al torneo di Tale e Quale Show 2018. Il vincitore della scorsa edizione "Ha rinunciato per alcuni impegni", svela Carlo Conti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:22:00 GMT)

Da Pari Opportunità a matriarcato - Perché chi rivendica la supremazia delle donne mi fa inorridire : Ieri ho letto un’intervista a Marina Terragni sul Corriere della sera, in occasione dell’uscita del suo libro Gli uomini ci rubano tutto e a pagina 41 con mia somma sorpresa leggo che “è l’ora di un femminismo radicale che affermi la primazia materna e femminile”. In realtà, lo ammetto, mi sono sorpreso soltanto che lo abbia detto chiaramente. Infatti la mission (direi il manifesto del nuovo femminismo d’assalto), per chi segue attentamente le ...

L’intervento di Boldrini alla Camera diretto a Conte : “Perché continuate a mentire agli italiani?”. Poi la spiegazione : “Viktor Orban vi considera degli eroi perché state facendo i suoi interessi. I vostri alleati (i Paesi di Visegrád, ndr) sono i più intransigenti nei confronti di chi ha un debito pubblico alto come il nostro. Avete sbagliato comitiva”. A dirlo, la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, che in un’accalorato intervento alla Camera ha spiegato perché, secondo lei e il suo partito, il governo a guida M5s-Lega sta sbagliando ...