Perché adesso la Banca d' Italia lancia l' allarme sullo spread

Perché Matteo Salvini adesso punta tutto su Susanna Ceccardi : Roma . Il segretario della Lega Matteo Salvini ha deciso di puntare tutto su Susanna Ceccardi , che con la sua vittoria a Cascina nel 2016 ha aperto la strada alla recente conquista di Pisa, dove il ...

[L'analisi] Il dominio di Trump adesso finirà e rischia grosso. E vi spiego Perché : Il principio fondamentale, a ogni tornata elettorale americana, è ricordarsi una frase di Frank Zappa: "La politica in Usa è la sezione di intrattenimento dell'apparato militare-industriale". La ...

La vita in diretta - Fialdini e Timperi adesso tremano davvero : 'Date loro i sali - Perché...' : 'Portate i sali a Fialdini-Timperi: #geo 13,2% a un passo da La vita in diretta 14,2%. Rai3 a un punto da Rai1'. Il tweet del blogger Giuseppe Candela segnala gli ascolti crescenti della terza rete e ...

Napoli - adesso la missione Parigi : Perché il sogno non è impossibile : Tre schiaffi all'Udinese e due punti recuperati sulla Juve. Il bianconero porta bene al Napoli, che segna due gol su tre con le riserve (Ruiz e Rog) in Friuli e approfitta del primo rallentamento...

Napoli - adesso nulla è impossibile : Perché è la vittoria di Ancelotti : Insigne. All'ultimo respiro. Il Napoli batte il Liverpool e vola al primo posto nel girone Champions. Sembrava impossibile, invece è bellissimo il miracolo di gioco e...

Tria adesso rompe il silenzio : ?"Ecco Perché non mi dimetto" : Giovanni Tria rompe il silenzio. Il ministro dell'Economia dopo il varo della nota di aggiornamento al Def che annuncia una manovra al 2,4% del rapporto deficit-Pil, spiega al Sole24 Ore che resterà al suo posto. "Sono ministro di un governo, e come tale sono un politico. Non ho mai minacciato le dimissioni. Il deficit al 2,4% è frutto di una negoziazione politica , e assicuro che c"è stata una mediazione e non da poco". Il ministro a sorpresa ...

Monza : il centro storico si riempie di cuori rossi - e adesso si sa Perché - : Sorpresa in via Vittorio Emanuele a Monza, nel centro storico, a pochi passi dall'arengario: venerdì 21 la strada si riempita di grandi cuori rossi appesi come le luminarie. Il cuore di Monza si ...

Asia Argento - la clamorosa rinuncia : Perché adesso dice no a X Factor : Secondo Chi , 'era tutto pronto per annunciare il ritorno di Asia Argento a X Factor con in prima linea la squadra dei suoi ragazzi", gli stessi che "l'attrice ed esperta di musica aveva formato ...