Per ponte Morandi offerta in cordata con Salini Impregilo

Genova - pronta la cordata di Fincantieri Per la ricostruzione del ponte : È pronto un progetto con Fincantieri capofila, Salini Impregilo, Italfer e altri per il ponte di Genova. È quanto si apprende da una fonte vicina al dossier.Fincantieri interpellata non commenta. Il progetto verrà presentato lunedì. Nell'associazione temporanea di imprese ci sarebbero anche alcune piccole aziende utili a perseguire lo scopo della demolizione e della ricostruzione.

Quota 100 - «prestito ponte» Per le liquidazioni degli statali : Chi sceglierà di ritirarsi con la nuova anzianità (almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione) potrebbe ricorrere a un anticipo bancario del trattamento di fine servizio (o fine rapporto) con il rimborso degli interessi a carico dello Stato. L’ipotesi di prestito ponte potrebbe poi essere estesa a tutti i dipendenti pubblici in pensionamento a prescindere da Quota 100. Il «no» della Ragioneria generale dello Stato...

La diffida di Autostrade al commissario : «Per il ponte non potete escluderci» : Non è una diffida formale, ma poco ci manca. Autostrade scrive a Bucci e avverte: non potete escluderci; ricostruire il ponte, per noi, è un obbligo e un diritto

Ponte - corso Perrone riaPerto. Rimossa una trave Pericolante da uno dei monconi | : Le operazioni hanno avuto un lieve ritardo perché i sensori sui monconi hanno lanciato il segnale d’allarme. Ansaldo Energia: «Parteciperemo con un’idea per contribuire alla demolizione»

Mantovani : 'Derby occasione di riflessione Per tifosi di Sampdoria e Genoa dopo Ponte Morandi' : Il concetto lo ha sottolineato anche l'ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani , figlio dell'indimenticabile Paolo, a La Gazzetta dello Sport : ' In un simile momento di difficoltà per tanta ...

Ponte Morandi - riaPerto corso Perrone : La cerimonia di riapertura ha avuto un lieve ritardo perché i sensori posti sui monconi hanno lanciato il segnale d’allarme

Le banche dicono «no» al prestito ponte Per Condotte : Marcello Astorri Le banche hanno detto «no» e i quasi 2 miliardi di euro di cantieri di Condotte rimangono fermi. Il big delle costruzioni, con 2.800 dipendenti, è in amministrazione straordinaria dal ...

Conte : Per ponte Genova voglio incrementare fondi a disposizione : Roma, 22 nov., askanews, - 'Il governo dopo il crollo del ponte Morandi a Genova si è subito attivato. Con il decreto Genova sono stati stanziati 700 milioni di euro, una somma che intendiamo ...

India - bus sbanda Per evitare un bufalo e precipita dal ponte : almeno 12 morti : Il conducente dell'autobus avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un bufalo che si è ritrovato improvvisamente sulla strada. Ha sterzato ma è finito così contro le barriere del ponte che non hanno retto.Continua a leggere

Fincantieri in pole Per la ricostruzione del Ponte Morandi : È arrivata ieri, dal Viminale, la firma al decreto per la semplificazione della documentazione antimafia che dà la possibilità al commissario Bucci di utilizzare procedure più snelle per affidare i lavori di ricostruzione del nuovo Ponte sul Polcevera. Sempre ieri sono iniziate le operazioni per demolire ciò che resta della pila 9 e liberare via Perlasca dalle macerie, cosa che secondo Bucci accadrà entro due settimane. Bono: “Pronti a ...

Crollo ponte Morandi - Per alcuni video consigliati su YouTube è stato un attentato - : L'algoritmo di Google suggerisce contenuti sempre più radicali: l'inchiesta di Sky Tg24 sui video presenti sul portale video più famoso del mondo dopo la tragedia di Genova

