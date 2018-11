Pensioni | c' è un problema | per la Uil la quota 100 discrimina gli Statali

Pensioni - Boeri : “Sistema Pensioni stico ha serio problema di sostenibilità. Rischio aumento disoccupazione giovanile” : Tito Boeri , presidente dell’INPS al termine dell’audizione a Montecitorio ha spiegato la propria posizione sulla manovra. “Il nostro sistema delle Pensioni in ogni caso avrebbe vissuto un aumento della spesa. Questa soluzione pone un serio problema di sostenibilità. Abbiamo cercato di stabilire i percentuali pensionamenti/assunzioni. Nelle condizioni attuali l’economia si sta riprendendo ma una sostituzione di 1 a 1 non ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Il problema unità per gli esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Il problema unità per gli esodati . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:09:00 GMT)

Riforma Pensioni e Quota 100 2018/ Il problema irrisolto per gli ex Enpals (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, oggi 18 settembre. Il problema irrisolto per gli ex Enpals. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 05:57:00 GMT)