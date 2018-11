Pechino Express 2018 | Patrizia Rossetti a Blogo | Non mi aspettavo di vincere Mi

Pechino Express - scoppia il caos alla festa per la fine del reality Rai : borsettata in faccia a Paola Caruso : L'intero cast della settima edizione di Pechino express si è ritrovata in un noto locale milanese per festeggiare la fine del reality della Rai. Anche se in pochi se ne sono accorti, il programma è ...

Pechino Express 2019 - ritorna alla conduzione Costantino Della Gherardesca e possibili coppie : L'edizione del 2018 di Pechino Express si è conclusa da poco, ma è già confermato che il prossimo anno troveremo alla conduzione Costantino Della Gherardesca

Pechino Express 2018 : Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta sono le vincitrici! : sono state Le Signore della Tv a vincere l’edizione 2018 di Pechino Express – Avventura in Africa. Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta si sono classificate al primo posto, completando per prime l’ultima tappa... L'articolo Pechino Express 2018: Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta sono le vincitrici! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pechino Express 2019 : nel cast Eva Henger e Raffaello Tonon? : Eva Henger e Raffaello Tonon approdano a Pechino Express 8? Ieri sera è andata in onda su Rai Due l’ultima puntata di questa edizione di Pechino Express. E a trionfare, a dispetto di ogni pronostico, è stata la coppia delle Signore della Tv composta da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Le due donne hanno infatti battuto sul fotofinish la coppia degli Scoppiati, che non hanno potuto far altro che congratularsi con loro. Una vittoria ...

Pechino Express 2019 : in gara Eva Henger con la figlia Mercedesz e Platinette con Raffaello Tonon? : Neanche il tempo di congedarsi dalla settima edizione, vinta dalle Signore della Tv Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, già si pensa all'ottava. Il settimanale Spy, infatti, annuncia i primi nomi dei concorrenti di Pechino Express 2019. Si tratterebbe delle coppie formate rispettivamente da Eva Henger e la figlia Mercedesz e da Platinette e Raffaello Tonon.Stando a quanto scrive la rivista di gossip, per rivoluzionare il programma di ...

Ascolti TV | Giovedì 22 novembre 2018. Vince L’Allieva (20.9%) - GF Vip fermo al 17.1%. Finale moscia per Pechino Express (6.3%) battuta dal film di Italia1 (6.8%) : GF Vip Nella serata di ieri, Giovedì 22 novembre 2018, su Rai1 la quinta puntata de L’Allieva 2 ha conquistato .000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 la Finale di Pechino Express 7 ha interessato .000 spettatori pari al 6.3% di share (qui gli Ascolti della Finale dello scorso anno). Su Italia 1 Red ha ...

Le Signore della Tv vincono Pechino Express 2018 in nome di Nelson Mandela : Le Signore della Tv vincono Pechino Express 2018 portando a casa la vittoria in una delle edizioni più belle di sempre dell'adventure game di Rai2. Fino alla fine gli ascolti sono stati buoni, alla luce del fatto che il giovedì sera è diventata una vera e propria bolgia, ma nessuno si è interessato davvero della vittoria finale. Il pubblico ha seguito sui social la finalissima di Pechino Express 2018 sicuro del fatto, per la prima volta, che ...

