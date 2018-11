tgcom24.mediaset

: Esco dalla sede del @pdnetwork dopo 5 ore di commissione congresso e resto bloccata altre tre ore nel traffico impa… - patriziaprestip : Esco dalla sede del @pdnetwork dopo 5 ore di commissione congresso e resto bloccata altre tre ore nel traffico impa… - patriziaprestip : Grazie alla #direzionepd che mi ha nominata nella commissione ristretta che condurrà il @pdnetwork al congresso . F… - TerryEmpyre : RT @MediasetTgcom24: Pd, Commissione congresso: verso primarie il 3 marzo #Pd -

(Di sabato 24 novembre 2018) Lacongressuale del Pd è orientata a proporre il 3come data per leviste le complesse procedure previste dallo Statuto e le elezioni regionali in Abruzzo e Basilicata in ...