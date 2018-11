Pattinaggio artistico | Internationaux De France 2018 | James e Cipres trionfano in casa

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2018 : Rika Kihira conquista la prima posizione. Evgenia Medvedeva saluta la Finale : Gara infuocata quella del singolo femminile agli Internationaux De France, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, in scena presso la Patinoire Polesud di Grenoble. Dopo il trionfo di due settimane fa all’NHK Trophy, Rika Kihira ha conquistato nuovamente la prima posizione staccando il pass per la Finale di Vancouver. La pattinatrice di Nishinomiya , seppur meno brillante rispetto alla tappa giapponese, ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2018 : doppietta americana nel singolo maschile. Nathan Chen conquista la vetta - Brown secondo : La seconda e ultima giornata di competizioni alla Patinoire Polesud di Grenoble, questa settimana teatro della sesta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, gli Internationaux de France, è stata aperta dal programma libero della categoria individuale maschile. Dopo una performance impegnativa si è imposto saldamente l’americano Nathan Chen, artefice di una prestazione di alto livello sul versante tecnico. Il ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2018 : Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovski al comando dopo lo short. Terza posizione per James-Ciprès : Non finiscono le sorprese alla Patinoire Polesud di Grenoble, Francia, impianto sportivo che questa settimana sta ospitando gli Internationaux De France, ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico. Nella specialità delle coppie di artistico infatti, i giovanissimi russi Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovski si sono portati al comando della classifica pattinando un programma corto di alto livello. Gli ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2018 : Mai Mihara al comando di una classifica cortissima. Kihira seconda - Medvedeva terza : Proseguono le gare alla Patinoire Polesud di Grenoble (Francia), questo weekend teatro degli Internationaux De France, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo il sorprendente primo posto di Jason Brown nello short maschile e il ritorno sul ghiaccio di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron nella danza, la gara del singolo femminile ha riservato uno spettacolo leggermente al di sotto delle ...

Pattinaggio artistico - Internatiounaux De France 2018 : Papadakis e Cizeron incantano nella rhythm dance : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non fanno sconti nella rhythm dance degli Internationaux De France, sesta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Di fronte al proprio pubblico di Grenoble, i Francesi hanno dettato legge al grande debutto stagionale, ritardato a causa di un fastidio alla spalla del 24enne. I vicecampioni olimpici e Campioni del Mondo sono stati premiati con un notevole 84.13 (45.12 per gli elementi tecnici e ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2018 : Jason Brown in testa dopo lo short program - Nathan Chen è terzo! : Grandissima sorpresa dopo lo short program degli Internationaux di Francia, sesta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico che si sta disputando a Grenoble (Francia). Jason Brown si trova infatti al comando grazie a un ottimo esercizio che è stato premiato dalla giuria con 96.41 punti (50.69 per la parte tecnica e 45.72 per i components): il 23enne statunitense, sesto al recente Skate Canada, ha migliorato il proprio personale di quasi ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2018 : la grande sfida Kihira-Medvedeva - il duello Chen-Jin - l’esordio di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : Sarà una tappa infuocata l’Internationaux De France 2018, ultimo appuntamento del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico prima delle Finali, quest’anno in programma a Vancouver dal 6 al 9 dicembre. Si preannuncia molto avvincente la gara del singolo femminile, in cui saranno attrici protagoniste due atlete di primissimo livello, una in cerca di conferme, l’altra di riscatto: la nipponica Rika Kihira darà il massimo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Risport International Roller Cup 2018 : 24 pattinatori per un pomeriggio indimenticabile. L’elenco dei partecipanti : Torna la Risport International Roller Cup, l’imperdibile competizione che vede sfidarsi I migliori 24 atleti del mondo di Pattinaggio artistico a rotelle una gara senza precedenti. L’appuntamento è fissato per il il 2 dicembre al Palapanini di Modena alle ore 16:00. Con la conduzione di Claudio Guerrini, celebre speaker radiofonico di RDS, si potranno ammirare le gesta della maggior parte dei pattinatori, azzurri e non, che si è ...

Pattinaggio artistico : Carolina Kostner ancora infortunata. C’è la rinuncia ai Campionati Italiani : Carolina Kostner salterà i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico, in programma il 15-16 Dicembre a Trento. La gardenese non ha ancora recuperato dall’infortunio all’anca e al tendine del qaudricipite femorale e dunque non potrà andare a caccia del decimo titolo nazionale della carriera. Il bronzo olimpico di Sochi 2014 ha dovuto saltare in questa stagione il Grand Prix di Helsinki e anche quello di Grenoble di questo fine ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Grenoble 2018 : programma - orari e tv. Il calendario degli Internationaux de France : Lo stadio del ghiaccio Polesud di Grenoble ospiterà questo fine settimana gli Internationaux De France 2018, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico prima delle Finali, quest’anno in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre. Nonostante l’assenza di atleti azzurri, per l’ultimo atto di qualificazione scenderanno sul ghiaccio atleti di primissimo livello: assisteremo infatti alla ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018 : il grande passo di Nicole Della Monica e Matteo Guarise - finalisti a Vancouver : Se questo è un sogno, vi prego, non svegliateci. L’Italia del Pattinaggio artistico, nella tortuosa stagione post olimpica, segna l’ennesimo straordinario record: la coppia di artistico formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise infatti, con la seconda posizione ottenuta alla Rostelecom Cup di Mosca, ha centrato per la prima volta nella storia italiana Della disciplina la Finale del circuito ISU Grand Prix. Un risultato ...

Pattinaggio di figura - Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018 : trionfo di Charlène Guignard-Marco Fabbri nella danza - secondo posto per Ghilardi-Ambrosini nelle coppie di artistico : Si è concluso nel migliore dei modi il weekend della Nazionale italiana di Pattinaggio di figura, impreziosito dalla storica qualificazione alla Finale del Grand Prix di Nicole Della Monica e Matteo Guarise nelle coppie di artistico. Direttamente dall’Olympiahalle di Innsbruck, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno trionfato all‘Alpen Trophy 2018, ottava tappa del circuito ISU Challenger Series 2018-2019. I pattinatori ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018 : dominio totale di Alina Zagitova - la Campionessa Olimpica trionfa : Alina Zagitova non fa sconti e trionfa alla Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si è disputata a Mosca (Russia). La padrona di casa ha dettato legge in lungo e in largo anche in occasione del programma lungo, venendo premiata dai giudici col totale di 142.17 (68.68 per le parti tecniche e 74.49 per i components): la Campionessa Olimpica e d’Europa ha ben interpretato il proprio esercizio sulle note ...