Parigi | scontri sugli Champs-Élysées Lacrimogeni contro  i gilet gialli

Francia paralizzata dai gilet gialliScontri e gas lacrimogeni a Parigi : Francia nel caos: 23 mila ' gilet gialli' in tutto il Paese, 8 mila solo sugli Champs Elysees. Scontri e gas lacrimogeni . Manifestanti attaccano la casa del ministro dell'Interno in Provenza Segui su affaritaliani.it

Gilet gialli - scontri sugli Champs-Elysées : lancio di lacrimogeni e guerriglia a Parigi : scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysées e nelle strade adiacenti intorno alle 11 di questa mattina: la polizia, in assetto antisommossa, ha fermato, anche con l’uso di manganelli, diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde e alla zona dell’Eliseo nonostante i divieti. ...

Parigi - nuova protesta dei “gilet gialli” : invadono gli Champ-Elysees nonostante il divieto - scontri e lanci di fumogeni : Di fronte a un inflessibile governo francese, i “giubbotti gialli” contrari all’aumento delle tasse sui carburanti passano al secondo atto della loro mobilitazione con un grande evento a Parigi . Dopo il successo di partecipazione di sabato scorso, dove 282mila persone hanno bloccato strade e siti strategici in tutta la Francia, i manifestanti sono partiti alla volta della Capitale. Già dalle 10 di sabato mattina, in centinaia hanno ...

Gilet gialli - scontri sugli Champs-Elysee : lancio di lacrimogeni e feriti a Parigi : scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysee e nelle strade adiacenti intorno alle 11 di questa mattina: la polizia, in assetto antisommossa, ha fermato, anche con l’uso di manganelli, diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde e alla zona dell’Eliseo nonostante i divieti. ...

Gilet Gialli - Francia nel caos : un morto - 227 feriti - 6 gravi. Scontri a Parigi : Un'onda di quasi 300.000 donne e uomini in Gilet giallo, quelli catarifrangenti obbligatori in auto, ha investito la Francia . Una protesta senza capi né portavoce, partita dalle campagne...

Francia - i ‘gilet gialli’ bloccano il paese : scontri a Parigi - più di 100 feriti : I gilet gialli paralizzano la Francia: scontri a Parigi e tensioni anche al traforo del Monte Bianco per la protesta contro il caro benzina. In tutto il paese circa 120mila manifestanti hanno organizzato duemila blocchi stradali. Il bilancio della giornata è di una manifestante morta e più di 100 feriti, tra cui cinque in gravi condizioni.Continua a leggere