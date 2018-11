Parigi | i Gilet Gialli del trasporto scendono ancora in piazza contro Macron

Parigi blindata - invasione Gilet gialli : 10.55 Prosegue la mobilitazione dei Gilet gialli, in Francia,contro l'aumento del prezzo dei carburanti voluto dal presidente Macron.Centinaia di persone hanno invaso gli Champs-Elysees, che il prefetto di Parigi ha vietato agli assembramenti.Manifestazione autorizzata è prevista nel pomeriggio a Champ de Mars I manifestanti hanno chiesto di inconrare Macron,ma la polizia li ha bloccati all'entrata di Place de la Concorede Ancora una giornata ...

I gilet gialli in marcia su Parigi : puntano ad “assediare” l’Eliseo - residenza di Macron : Decine di migliaia di persone sono attese oggi a Parigi per una nuova manifestazione di protesta dei gilet gialli, il movimento spontaneo nato nelle scorse settimane per protestare contro l'aumento del prezzo dei carburanti.Continua a leggere

I gilet gialli ora marciano su Parigi : Si è infilato il giubbotto giallo, simbolo della protesta contro il caro carburante in Francia, e si è barricato dentro un centro commerciale di Angers, 150mila abitanti nel nord-ovest del Paese. Ha chiesto di incontrare il presidente Emmanuel Macron e, per farsi prendere sul serio, ha mostrato una granata (o forse un lacrimogeno) e ha aggiunto di avere nello zaino dell'esplosivo. È questo l'ultimo episodio della mobilitazione dei francesi ...

I "gilet gialli" puntano Parigi. E Macron resta in silenzio : E per evitare il collasso dell'iniziativa non ci si affida alla politica, né ai sindacati. Per il leader della Cgt, Philippe Martinez, i gilet rappresentano anzi un'agguerrita concorrenza in un ...

Gilet gialli - protesta in Francia : 'Macron ci ascolti'/ Ultime notizie - la minaccia 'Sabato blocchiamo Parigi' - IlSussidiario.net : protesta Gilet gialli continua in Francia: restano rincari sul carburante, Governo non cede. I manifestanti chiedono incontro Macron, blocchi nei depositi

Gilet gialli - 'sabato blocchiamo Parigi' : ANSA, - PARIGI, 19 NOV - "Atto II: Tutta la Francia a Parigi!!!!": questo il titolo del gruppo Facebook che invita i 'Gilets-jaunes' - il movimento di protesta contro l'innalzamento delle tasse sulla ...

Francia - continua la protesta dei gilet gialli ma Parigi non cede : "La carbon tax resta" : Due giornate di forte mobilitazione contro il caro-petrolio, ma il primo ministro francese, Edouard Philippe, esclude ogni cambiamento di posizione sulla carbon tax e conferma l'introduzione della tassa "ecologica"

Gilet gialli di nuovo in piazza : 150 blocchi | Parigi : la tassa ecologica non si tocca : Secondo giorno di mobilitazione contro il caro-petrolio. Ma Parigi tira dritto e conferma l'introduzione della tassa "ecologica"

Gilet Gialli - Francia nel caos : un morto - 227 feriti - 6 gravi. Scontri a Parigi : Un'onda di quasi 300.000 donne e uomini in Gilet giallo, quelli catarifrangenti obbligatori in auto, ha investito la Francia. Una protesta senza capi né portavoce, partita dalle campagne...

Gilet Gialli - Francia nel caos : un morto - 227 feriti - 6 gravi. Scontri a Parigi : La Francia è nel caos e la tensione sale. La protesta contro il caro benzina dei "giubbetti Gialli" è arrivata vicino all'Eliseo. Circa 282mila persone hanno partecipato...