Panchina contro la violenza

L’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha avuto un malore e non sarà in Panchina nella partita contro il Cagliari : Venerdì 23 novembre l’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha avuto un malore alla fine dell’allenamento pomeridiano della squadra. Mazzarri, che ha 57 anni e allena il Torino dallo scorso anno, al momento si sarebbe ripreso, ma non sarà in panchina

Boscotrecase - Raid vandalico contro la Panchina rossa simbolo del centro antiviolenza locale : Un fine nobile che però, evidentemente, non deve stare a cuore proprio a tutti in città, visto il triste avvenimento di cronaca verificatori verosimilmente la scorsa notte. Sull'episodio stanno ...

Juve - ecco perché Allegri manda in Panchina Bonucci contro il Milan : Il tecnico bianconero - riporta Sky Sport - ha preferito far riposare Bonucci che ha giocato tutte le partite a partire dalla trasferta di Frosinone al cospetto di un Benatia che, invece, ha un ...

Basket : Brown in Panchina contro Milano : ANSA, - TORINO, 1 NOV - La Fiat Torino riabbraccia Larry Brown. L'allenatore-leggenda, il quinto della Nba per vittorie, sta per tornare in Italia e, probabilmente, domenica sarà già in panchina al ...

Napoli-Roma - scontro tra ‘super potenze’ : società modello - big in Panchina ed in campo - spettacolo assicurato al San Paolo : Sta per prendere il via la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo ed emozioni, appuntamenti molto importanti soprattutto per le zone alte per la classifica. Grande attesa per il big match della domenica, in particolar modo in campo Napoli e Roma in una partita assolutamente da non perdere tra due big a livello nazionale ed internazionale, protagoniste non solo in Serie A ma anche in Champions League. Una ...

Dzeko “salva” la Panchina di Di Francesco : Roma show all’Olimpico contro il Cska : Edin Dzeko formato Champions League, il centravanti bosniaco non sbaglia un colpo e dà nuova linfa alla panchina di Eusebio Di Francesco Edin Dzeko show questa sera allo stadio Olimpico. Il centravanti della Roma ha giocato una gara sontuosa, condita da 2 gol e un assist per la rete di Under. Tutto ciò ha di fatto annichilito il Cska, una squadra mostratasi assolutamente inferiore ai giallorossi visti oggi. Una risposta notevole quella ...

Monza - incontro tra Berlusconi e Brocchi per la Panchina : vicino l'esonero di Zaffaroni : Il suo Monza stenta ad ingranare. Un solo punto in tre partite, da quando Silvio Berlusconi è diventato il presidente del club, e una classifica che vede la vetta distante sette punti dopo otto ...

Mourinho - l'ira contro la Panchina di Sarri dopo il pareggio al 96' del Chelsea contro il Manchester United : Tutto il calcio in un minuto. Chelsea-Manchester United è sul 2-1 e si gioca il 96esimo. Cross dei Blues, colpo di testa di David Silva, palo, nuovo tiro, parata, nuovo tiro e gol di Barkley. Pari ...

Cagliari - Maran si gioca la Panchina contro il Bologna : ecco i nomi dei possibili sostituti [FOTO] : 1/7 Garbuio/LaPresse ...

Milan - Gattuso si gioca la Panchina contro il Sassuolo : ecco l’eventuale sostituto : panchina Milan – La stagione del Milan può essere considerata fino al momento deludente, il club rossonero è reduce dal pareggio sul campo dell’Empoli, non è bastato l’autogol di Capezzi, pareggio nel finale firmato Caputo su calcio di rigore. Non sono mancate critiche furiose nei confronti dell’allenatore Gennaro Gattuso, in particolar modo non convince il gioco, la squadra è competitiva ma non arrivano i ...

L'Inter vince il ricorso : Spalletti in Panchina contro la Fiorentina : L' Inter avrà il suo timoniere, Luciano Spalletti , in panchina questa sera nell'anticipo del turno infrasettimanale della sesta giornata contro la Fiorentina. Il tecnico di Certaldo era stato ...

Inter - accolto il ricorso : Spalletti in Panchina contro la Fiorentina : MILANO - Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, sarà regolarmente in panchina stasera contro la Fiorentina. E' stato infatti accolto il ricorso presentato dalla società nerazzurra contro la ...

Inter - Spalletti in Panchina contro la Fiorentina : Inter– Accolto il ricorso presentato dalla società neroazzurra contro la squalifica di Spalletti. In seguito al gol in pieno recupero segnato da Brozovic contro la Sampdoria, il tecnico dell’Inter era stato allontanato dall’arbitro per, si legge nella successiva comunicazione della squalifica, “…avere, al 49′ st, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico ...