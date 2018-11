Pallavolo – Primo derby stagionale per Bari e Cerignola | la preview del match

sportfair

(Di sabato 24 novembre 2018) Reduci da due sconfitte e con la voglia di riscattarsi,si preparano aldella stagione in programma domenica Due squadre alla ricerca di riscatto. Reduci da due sconfitte molto diverse, PharmaVolley Giulianie Cannone Libera Virtussi preparano alin programma domani, domenica 25 novembre alle 18 sul parquet del Palazzetto Di Leo di(via Antonietta Rosati), per la settima giornata del campionato di B1 femminile (girone D).Pvg viene dal quarto tie-break in cinque gare giocate. Stavolta, contro Arzano, dopo aver rimontato due set di svantaggio, l’obiettivo vittoria è sfumato sul traguardo, lasciando sulle tavole del Palamartino un solo punto che lascia l’amaro in bocca per il bel gioco mostrato per gran parte dell’incontro. Qualche distrazione va evitata, qualche imprecisione limata, però la strada è ...