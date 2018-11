Ordini religiosi alle suore | Denunciate le violenze sessuali subite

huffingtonpost

(Di sabato 24 novembre 2018) La lotta contro lea danno delle, commesse anche nella Chiesa, conosce un nuovo passo. L'Unione Internazionale delle Superiore Generali (Uisg), in una dichiarazione "contro ogni forma di abuso", invita le vittime a non restare in silenzio."Chiediamo che ogni donna religiosa che sia stata vittima di abusi denunci quanto accaduto alla superiora della propria congregazione eautorità ecclesiali e civili competenti", afferma l'Uisg, promettendo "ascolto e accompagnamento" a chi ha "il coraggio di denunciare".