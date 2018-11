Olio | Coldiretti | in Lombardia produzione di un milione di kg | +65% in un anno

Olio d’oliva - Coldiretti : “Extravergine sotto attacco - 24/11 riscossa” : A conclusione delle stagione di raccolta delle olive lungo tutta la Penisola, arriva la Giornata della riscossa degli extravergine italiani che rischiano di essere ingiustamente diffamati da bollini allarmistici e tasse ingiustificate volute da alcuni Paesi con una risoluzione che esorta gli Stati Membri dell’Onu ad adottare sistemi di etichettatura ingannevoli e politiche fiscali punitive, da discutere all’Assemblea Generale a New ...

Olio - Coldiretti : “Crollo della produzione in Puglia (+58%)” : Crollo del 58% nel 2018 della produzione di Olio in Puglia che scenderà, secondo le previsioni già ampiamente anticipate nei mesi scorsi, al minimo storico di 87 tonnellate. E’ quanto reso noto da Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata Nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...

Olio - Coldiretti Veneto : “Stimati un +40% di olive presenti” : “Nel TriVeneto lunedì apriranno i frantoi e la campagna olivicola si presenta buona con una stima di un + 40% di olive presenti sulle piante, superando così le 22.000 tonnellate, pur con leggere percentuali diverse in alcuni areali. Dalle prime analisi e prove, la componente di acido oleico e di polifenoli sembra ottima, anche grazie ai forti sbalzi di temperatura di questi ultimi dieci giorni, con minime notturne anche di 5°C e massime ...

Coldiretti : al ristorante è fuorilegge un contenitore di Olio su 4 : Al ristorante è fuorilegge 1 contenitore di olio su 4 (22%) che non rispetta l’obbligo del tappo antirabbocco, entrato in vigore quasi 4 anni fa con la Legge 30 Ottobre 2014, n. 161 che prevede anche sanzioni e la confisca del prodotto. È quanto ha denunciato la Coldiretti sulla base dei dati Ixe’ alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma che ha dato inizio alla raccolta delle olive in ...

Alimenti - Coldiretti : in Sicilia crolla del 25% la produzione di Olio : La produzione di olio di oliva in Sicilia crolla del 25% scendendo a poco più di 39.000 tonnellate: in alcune zone dell’Isola la percentuale supera il 50% soprattutto nella fascia che va da Palermo a Messina. A pesare è stato il maltempo ma il calo, oltre che fisiologico, è stato determinato anche dalla mosca e dalla pioggia durante la fioritura che hanno ridimensionato pesantemente i raccolti. “L’olio – spiega la ...

Coldiretti : invasione di Olio di oliva dalla Tunisia : E’ in atto una vera invasione di olio di oliva dalla Tunisia con gli sbarchi che nel 2018 sono triplicati (+199%) rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma che ha dato inizio alla raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più ...

