Oggi c’è Italia-Nuova Zelanda di rugby

Valeria Marini e Ivan a Uomini e Donne : ecco che rapporto c’è tra loro Oggi : Valeria Marini e Ivan Gonzalez insieme a Uomini e Donne: ecco che tipo di rapporto c’è dopo Temptation Island Vip Valeria Marini e Ivan Gonzalez fanno il loro ingresso a Uomini e Donne per la seconda volta. Qualche tempo fa li avevamo visti entrare in studio per parlare della loro esperienza a Temptation Island Vip. […] L'articolo Valeria Marini e Ivan a Uomini e Donne: ecco che rapporto c’è tra loro oggi proviene da Gossip e ...

Serie A calcio - il calendario di Oggi (11 novembre). Gli orari di tutte le partite e come vederle tra Sky e Dazn. C’è Milan-Juventus : Quest’oggi si completa la dodicesima giornata di Serie A. Si comincia con il match delle 12.30 tra Atalanta e Inter. A Bergamo gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dal pareggio di Champions League contro il Barcellona, vorranno allungare la striscia vincente in campionato, su un campo però non facile. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è ben organizzata e fisicamente può mettere in difficoltà chiunque. Per cui si preannuncia ...

Oggi c’è il referendum sull’ATAC : I cittadini di Roma devono scegliere se liberalizzare o meno il trasporto pubblico della città: i seggi saranno aperti fino alle 20

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton “Sensazioni migliori rispetto al Messico. Adoro la piOggia e se c’è meglio” : Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto le FP2 del Gran Premio del Brasile e si è fermato ai microfoni di Sky Sport per parlare delle libere di oggi: “Stamattina è stata una giornata normale, non saprei cosa dire, abbiamo svolto tutto il programma”. La Mercedes ha sicuramente fatto un notevole passo avanti rispetto al Messico: “Sensazioni migliori rispetto al Messico, ma abbiamo ancora problemi che dobbiamo migliorare. ...

Usa - Oggi le elezioni midterm : cosa c’è da sapere : oggi è il giorno delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, ovvero la tornata elettorale di metà mandato, rispetto alla presidenza, e per il rinnovo del Congresso. I cittadini americani sono chiamati ad eleggere tutti i 435 deputati e 35 senatori, circa un terzo del Senato. Al momento il Gop (Grand Old party) del presidente Donald Trump può contare sulla maggioranza in entrambi i rami del Congresso, relativamente ampia alla Camera e più ...

C’è ancora vita per Huawei P9 : segnalato l’aggiornamento B505 Oggi 5 novembre : Sembra esserci finalmente un segnale di vita per i non pochi utenti italiani che ancora oggi sono legati al cosiddetto Huawei P9. Lo smartphone, lanciato sul mercato due anni e mezzo fa, infatti, non riceverà mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, ma a quasi quattro mesi di distanza dall'ultima distribuzione di una patch (eravamo fermi alla B504 portata alla vostra attenzione durante il mese di luglio), oggi 5 novembre posso ...

Cosa c’entra l’uccisione di KhashOggi con la guerra in Yemen : Il primo fatto sta avendo ripercussioni su un pezzo del secondo: o almeno, così vorrebbero molti Repubblicani e Democratici statunitensi The post Cosa c’entra l’uccisione di Khashoggi con la guerra in Yemen appeared first on Il Post.

Da Oggi 31 ottobre c’è il 4G di Kena Mobile : le due grosse limitazioni da ricordare : Scatta ufficialmente oggi 31 ottobre la piena distribuzione, o quasi, del 4G per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di dare fiducia a Kena Mobile. Premesso che il passaggio non sarà automatico, considerando che lo stesso operatore virtuale consiglia agli utenti di rivolgersi all'assistenza per eseguire la procedura, occorre concentrarsi in queste ore su due grosse limitazioni che in qualche modo condizionano l'intero progetto, come si ...

ChiOggia - acqua alta? Niente paura : c’è il motoscafo improvvisato. Il risultato è esilarante : Le forti piogge che si sono abbattute su tutta l’Italia non hanno risparmiato nemmeno Chioggia, ma un simpatico ragazzo non ha perso la voglia di divertirsi e si è inventato un modo originale per sfruttare l’acqua alta. A bordo di un motoscafo improvvisato e travestito da “Tranformer”, il buontempone si è concesso un po’ di “vasche” in Corso del Popolo tra gli sguardi divertiti dei passanti. L'articolo Chioggia, acqua alta? Niente paura: ...

Calendario Champions League Oggi - a che ora iniziano le partite e come vederle in tv e streaming. C’è Manchester United-Juventus : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da questa sera: infatti oggi, martedì 23 e domani, mercoledì 24 ottobre andranno in scena le partite della terza giornata. oggi alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa del Manchester United, e la Roma, che ospiterà il CSKA Mosca. La diretta tv delle due gare sarà assicurata da Sky, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Per ...

Raffaella Fico e Alessandro MOggi in crisi : c’entra Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo: Raffaella Fico e Alessandro Moggi non stanno più insieme? Il gossip Le recenti dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo hanno stupito il pubblico e scosso la vita privata della showgirl. Secondo alcuni pettegolezzi riportati da Today, la difesa della napoletana nei confronti del portoghese non sarebbe stata gradita da Alessandro Moggi, procuratore […] L'articolo Raffaella Fico e Alessandro Moggi in crisi: ...

Loretta GOggi signora della tv e regina di eleganza (c’è solo da inchinarsi) : 68 anni di bellezza, talento, ma soprattutto umanità: Loretta Goggi è la vera signora indiscussa della tv. Showgirl, attrice, doppiatrice, cantante, conduttrice e imitatrice: in poche parole un’artista a tutto tondo. Dagli anni Sessanta, Loretta Goggi è sulla cresta dell’onda con un’eleganza, una forza e un’integrità, che sono ormai rare e difficili da trovare. Era il 1963 quando incise la sua prima canzone, dando inizio ...

REI - Reddito di inclusione : nuovo comunicato INPS - da Oggi c’è un nuovo servizio attivo : In attesa di conoscere come sarà strutturato il nuovo Reddito di cittadinanza, voluto dal Governo Conte ed in modo particolare dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, l’INPS, attraverso un comunicato ufficiale, rende nota l’introduzione di un nuovo servizio automatico riguardante la domanda del Reddito di inclusione (REI): si tratta di un servizio attraverso il quale l’utente potrà verificare rapidamente lo stato della propria ...