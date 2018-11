Non una di meno | a Roma migliaia di donne in piazza | “Stato di agitazione permanente

"Non una di meno" - migliaia di donne in piazza a Roma contro la violenza : Slogan contro il ddl Pillon sull'affido condiviso. I 108 palloncini levati in cielo per ricordare le vittime di femminicidio nel 2018

Sceneggiatori - un algoritmo è pronto a sostituirli. E Non è una buona notizia : A cosa serve la tecnologia? A supportarci nel nostro lavoro, rendendo affrontabili e sormontabili processi usuranti che con le nostre “mani nude” non potremmo compiere, oppure a sottrarci le nostre capacità d’ingegno, di espressione, di rielaborazione, di collaborazione e di produzione, sostituendosi nei processi creativi che sappiamo, possiamo e desideriamo svolgere? Questa settimana è stato presentato un esperimento (riuscito) di algoritmo in ...

Di Maio : l'innovazione Non è una minaccia - è un'opportunità : ... il quale ha affrontato dapprima l'aspetto paura dell'innovazione, ' Siamo abituati ad associare la parola innovazione a singoli progressi tecnologici che ha fatto la nostra economia in questi anni - ...

Violenza sulle donne - a Roma il corteo di “Non una di meno” : È partito da Piazza della Repubblica a Roma il corteo del coordinamento delle femministe legate a “Non una di meno”, che arriverà fino a Piazza S.Giovanni....

Missionario ucciso dagli indigeni - l’accoglienza con una pioggia di frecce Non l’ha scoraggiato : ecco cosa è successo davvero sull’isola di North Sentinel : John Allen Chau, il Missionario di 26 anni che ha tentato di convertire una delle tribù più isolate del mondo, ha scritto un diario dei suoi ultimi giorni, da cui emerge la sua convinzione di proseguire nella sua missione nonostante stesse affrontando l’aperta ostilità e le minacce alla sua vita da parte della tribù. Negli estratti del suo diario, che la madre ha condiviso con il Washington Post, Chau scriveva della volontà di tornare sull’isola ...

Violenza sulle donne - in migliaia al corteo di 'Non una di meno' : Alcune migliaia di persone, per la maggior parte donne, sono scese in piazza a Roma per la manifestazione indetta da "Non una di meno" contro la Violenza sulle donne. Slogan, cartelli, bandiere, con ...

Roma - "Non una di meno" contro violenze : 15.58 Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, in migliaia si sono date appuntamento a Roma a piazza della Repubblica per il corteo promosso dal movimento di "Non una di meno" per protestare contro violenze e stupri. Ad aprire il corteo lo striscione "Stato di agitazione permanente". Nel mirino anche il disegno di legge Pillon per riformare il diritto di famiglia. Oltre alle donne dei centri antiviolenza,presenti la Casa ...

Omicidio Matilda Borin - dopo 13 anni l'accusa si arrende/ "Non sappiamo chi l'ha ammazzata - è una sconfitta" - IlSussidiario.net : Omicidio Matilda Borin, dopo 13 anni l'accusa si arrende: "Non sappiamo chi l'ha ammazzata, è una sconfitta". Gettano le spugne i pg

Accordi&Disaccordi - Pier Luigi Bersani su Nove : “Non c’è nessun ritorno al fascismo - questa è una destra nuova” : nessun ritorno al fascismo con il governo giallo-verde per Pier Luigi Bersani, ospite di “Accordi&Disaccordi”, in onda su Nove alle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”. “Lei vede un ritorno al fascismo?”, chiede Luca Sommi che conduce il programma insieme ad Andrea Scanzi. “Rispondo sempre con una battuta: se ci fosse il fascismo arriverebbero i treni in orario – spiega l’ex ...

Che tristezza il boicottaggio di «Rosso Istria». Ma Non è una novità : Prima una raccolta di firme per far espellere Cristicchi dall'Anpi poi spettacoli interrotti, come a Scandicci, dove il palco è stato invaso dai centri sociali. Le difficoltà di Rosso Istria quindi ...

Violenza sulle donne - manifestazione a Roma di Non una di meno il 24 novembre : pullman da tutta Italia : Scenderanno in piazza, ancora una volta, per dire ‘basta’ alla Violenza sulle donne. In migliaia sabato 24 novembre saranno a Roma per partecipare alla manifestazione organizzata da Non una di meno. Il corteo femminista partirà alle 14 da piazza della Repubblica e, passando per piazza dell’Esquilino, via Merulana e piazza Vittorio Emanuele II, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Decine i pullman organizzati da diverse ...