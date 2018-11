Non sono più gli All Blacks di una volta : Gli All Blacks dal 2009 sono in testa al world ranking, nonostante la sconfitta a Dublino dello scorso weekend, hanno vinto le ultime due edizioni della Coppa del Mondo e sei degli ultimi sette Championship, il torneo delle Quattro Nazioni dell’emisfero sud, con Australia, Sudafrica e Argentina. Per

Conte pronto al round con Juncker : 'Non sono preoccupato ma vigilerò : 'La nostra porta resta aperta, è nell'interesse di tutti continuare a dialogare per cercare soluzioni comuni' scrive il commissario Ue, alla vigilia dell'incontro tra il presidente della Commissione ...

Salvini duro con Moscovici : 'Italiani Non sono accattoni - gli pagano lo stipendio' : Lega e Movimento Cinque Stelle, nelle ultime settimane, hanno conosciuto anche momenti di tensione. Fasi in cui le divergenze d'opinione di due partiti fortemente eterogenei sono venuti a galla, dando adite a previsioni persino apocalittiche per il governo Conte. C'è però un fronte su cui la maggioranza continua ad essere fortemente unita ed è quello che porta alle frizioni con l'Europa che chiede neanche troppo velatamente di rivedere la ...

Ibrahimovic - 'Io sono il calcio'/ 'Milan? Non dico di no. Dov'era Dio quando è morto mio fratello?' - IlSussidiario.net : Zlatan Ibrahimovic' torna nelle librerie edito da Rizzoli con 'Io sono il calcio'. Un titolo sobrio come lo è il personaggio che racconta.

Pokémon GO Non ne vuole sapere di passare di moda : sono ancora 5 milioni i giocatori attivi : Pokémon GO, dal giorno del suo lancio avvenuto il 15 luglio 2016, ha vissuto momenti di estrema popolarità diventando un vero e proprio trend, sia tra giocatori hardcore che tra giocatori prettamente casual.Nonostante siano passati più di due anni dal suo arrivo su piattaforme iOS e Android, sembra che Pokémon GO non abbia la minima intenzione di scomparire dalle classifiche delle app più giocate su dispositivi mobile. Stando a quanto afferma ...

Andrea Damante : "Non sono innamorato" : Protagonista dell'ultima copertina di Uomini e Donne Magazine, Andrea Damante ha rivelato di aver già voltato pagina dal punto di vista sentimentale dopo che l'ex fidanzata Giulia De Lellis è uscita allo scoperto con Irama: Il Dama sta bene. Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso. Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola così. Se una storia ...

Manovra - Conte : "Non sono preoccupato ma vigile - con Ue confronto sereno e spero costruttivo" : Ma la Commissione "si assume le sue responsabilità e agisce per la stabilità dell'economia italiana e della zona euro" agendo "semplicemente nel quadro del mandato ricevuto dagli Stati membri". Poi: "...

Roma - ossa ritrovate : le spoglie Non sono di una donna e risalgono a prima del 1964 : I primi risultati delle analisi effettuate dalla Polizia Scientifica escludono categoricamente che i resti scoperti sotto il pavimento di una dependance della Nunziatura Apostolica di Roma possano essere di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due minorenni scomparse nella Capitale nel 1983. Subito dopo il ritrovamento, reso noto lo scorso 30 ottobre, si era diffusa la convinzione che quelle spoglie, rinvenute durante i lavori di ...

