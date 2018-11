“Non so perché i giornali scrivino…” | Conte alle prese con la ‘congiuntivite’ E lo

NBA – Allen Iverson sul futuro di Carmelo Anthony : “Non si ritira - vi spiego perché” : Allen Iverson commenta la volontà del taglio di Carmelo Anthony da parte dei Rockets e le possibilità in merito al ritiro di Melo Negli ultimi giorni l’avventura di Carmelo Anthony in maglia Rockets ha preso una piega alquanto negativa. L’ex OKC non si é adattato come la franchigia texana si aspettava, portando pochi punti in attacco e risultando pressoché nullo in difesa. Motivi per i quali la dirigenza di Houston ha optato ...

Retroscena Verratti - il presidente del Pescara svela : “Non andò al Napoli perché disse di tifare… Juventus” : Il presidente del Pescara ha parlato del trasferimento di Verratti al Paris Saint-Germain, rivelando un curioso Retroscena circa il suo mancato approdo al Napoli Marco Verratti sarebbe dovuto andare al Napoli, ma un’intervista fece saltare tutto. E’ quanto sostiene il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, intervenuto a ‘Un Calcio Alla Radio’ su CRC Targato Italia. LaPresse/Francesco Mazzitello Il numero uno del ...

Insulti al disabile dopo la multa - il pm chiede l’archiviazione : “Non è reato perché non c’è il nome della vittima” : Insultare un disabile non è reato. Lo ha stabilito il pm di Monza Vincenzo Fiorillo perché l’insulto scritto su un foglio A4 non è indirizzato a nessuna persona di preciso e quindi il caso è da archiviare. La vicenda è quella di un’automobilista che il 18 agosto 2017 aveva lasciato un cartello pieno di Insulti nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale di Carugate, in provincia di Milano, rivolto al disabile che, a suo dire, l’aveva ...

Portobello - anche la vedova di Enzo Tortora attacca Antonella Clerici : “Non ha detto perché è morto davvero mio marito” : Dopo le proteste degli animalisti che accusavano il programma di “sfruttare” il pappagallo verde, una nuova polemica si abbatte su Antonella Clerici e il suo Portobello iniziato sabato scorso su Rai 1. Questa volta è stata la vedova di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti, ad attaccare la bionda conduttrice, “colpevole” di non aver ricordato nel modo giusto il grande conduttore televisivo, non spiegando la vera causa della ...

Uccisa dal fidanzato stalker a 21 anni : “Non lo hanno fermato perché figlio di poliziotto” : La ragazza era stata perseguitata e aveva ottenuto un ordine restrittivo contro l'ex fidanzato ma lui aveva continuato minacciarla promettendo di ucciderla. Nonostante questo nessuno gli ha tolto le armi in suo possesso, ora la famiglia della 21enne ha messo sotto accusa la polizia per negligenza.Continua a leggere

Pestato sul bus solo perché gay - la reazione del 18nne : “Non smetterò di essere chi sono” : Il ragazzo aggredito da uno sconosciuto che lo ha insultato pesantemente prima di picchiarlo solo perché omosessuale. "L'attacco mi ha lasciato incredibilmente scosso ma non smetterò di essere chi sono" ha raccontato il 18enne britannico Kydis Zellinger.Continua a leggere

Nadia Toffa e il cancro/ “Non mi hanno operata d'urgenza perché sono famosa. C'è troppa invidia sociale” : Nadia Toffa e il cancro: “Non mi hanno operata d'urgenza perché sono famosa. C'è troppa invidia sociale”. Le ultime notizie sulla Iena: l'intervista su Radio 24 e il commento sulle polemiche(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:14:00 GMT)

F1 - Hamilton incredulo davanti al comportamento Ferrari : “Non capisco perché abbiano girato così tanto” : Il pilota della Mercedes è rimasto sorpreso dai numerosi giri compiuti dai piloti Ferrari nelle prime libere, visti i limitati treni di gomme da bagnato a disposizione dei team Primo al mattino e primo al pomeriggio, Lewis Hamilton ha dominato entrambe le sessioni di prove libere del Gp di Austin svoltesi nella giornata di venerdì. photo4/Lapresse Una superiorità netta quella della Mercedes che, anche in condizioni da bagnato, non ha ...

SABRINA IMPACCIATORE : “Non MI FANNO GIRARE I FILM”/ “Sono pazza perché voglio essere viva” : SABRINA IMPACCIATORE confessa che nessuno la invita più a fare film e ne soffre, ma nel teatro riesce a far convivere la sua anima tragica e quella comica, "rimanendo viva"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:05:00 GMT)

F1 - Vettel e quei ‘contatti’ con Lewis Hamilton : “Non posso più dirgli che non ha le palle perché…” : Il pilota tedesco ha parlato dei suoi rapporti con Lewis Hamilton, rivelando come si limitino ai week-end di gara Tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel non c’è chissà che rapporto, i contatti tra i due piloti si limitano ai week-end di gara, dove condividono gli incontro con la stampa ed eventualmente la cerimonia del podio. Photo4/LaPresse Non potrebbe essere altrimenti per due rivali al titolo mondiale, che puntano su ogni ...

F1 - Alesi interviene a difesa di Vettel : “Non sbaglia perché è scarso - ma gli serve ritrovare tranquillità” : L’ex pilota francese ha parlato del momento di Vettel, difendendolo davanti al fuoco incrociato della critica dopo gli errori degli ultimi Gran Premi Tutti lo attaccano, ma Jean Alesi non se la sente di gettare la croce addosso a Sebastian Vettel. Gli errori del tedesco in questa stagione sono evidenti, ma dettati secondo l’ex pilota francese dall’importante pressione che grava su di lui e sulla Ferrari, chiamata a ...

Stefano Cucchi - Giovanardi : “Non devo chiedere assolutamente scusa alla famiglia. Perché dovrei?” : “chiedere scusa alla sorella e alla famiglia di Stefano Cucchi? E Perché dovrei farlo? Non devo assolutamente chiedere scusa“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), risponde l’ex senatore di centrodestra Carlo Giovanardi, che difende la sua posizione sul caso Cucchi, anche dopo le clamorose rivelazioni di oggi. “Di cosa devo chiedere scusa?” – continua – “Continuo a dire quello che ho sempre detto dall’inizio: mi rimetto alle autorità ...

F1 - Hamilton punzecchia la Pirelli : “Non capisco perché non usiamo gli pneumatici ribassati” : Il pilota britannico auspica un utilizzo più continuo delle gomme ribassate, che favoriscono una riduzione considerevole di blistering Messo quasi in tasca il quinto titolo mondiale, che potrebbe arrivare aritmeticamente ad Austin, Lewis Hamilton si concentra sul 2019. Il pilota britannico ha posato la sua attenzione sulle gomme ribassate della Pirelli, usate quest’anno solo sui tracciati con asfalto nuovo. Photo4/LaPresse Una scelta ...

Corinne Clery - perchè ha lasciato Angelo Costabile/ “Non percepivo più la differenza tra l'amore e l'affetto” : Corinne Clery confessa di aver lasciato Angelo Costabile dopo 8 anni insieme. L'attrice francesce non sentiva più la differenza tra amore e affetto.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:30:00 GMT)