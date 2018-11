Non si può consentire a chi ha fatto cadere il ponte Morandi di arricchirsi ancora

Accordi&Disaccordi - Pier Luigi Bersani su Nove : “Renzi fa il contrario di quel che dice - il Pd da solo Non può farcela” : Pier Luigi Bersani, ospite di “Accordi&Disaccordi”, in onda su Nove alle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”, non vede un futuro roseo di fronte al Partito democratico. “Matteo Renzi non farà correnti, male che vada restituisce la tessera del Pd. Che mi dice Bersani ascoltando tutto questo?”, chiede Andrea Scanzi che conduce il programma insieme a Luca Sommi. “Renzi fa il contrario di ...

Un premio dato dai francesi Non può essere serio : Lo ammetto, ero tra quelli che si erano illusi che sottrarre il Pallone d’Oro alla Fifa e restituirlo a France Football avrebbe ridato dignità a un premio diventato ormai più noioso di una puntata di “House of Cards”. Basta show pagliacceschi in diretta televisiva, manfrine con balletti, musiche, di

Infortuni : Fontana - Non si può morire sul lavoro (2) : (AdnKronos) - Un impegno "concreto da parte della Regione Lombardia che è proseguito, anche a livello nazionale - ha aggiunto Fontana - con il coordinamento di un Tavolo tecnico, appositamente costituito, con il Ministero della Salute, quello del lavoro, l'Ispettorato del lavoro e l'Inail, che ha el

Infortuni : Fontana - Non si può morire sul lavoro : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - "Esprimo la mia vicinanza e il cordoglio della Regione Lombardia a familiari, amici, e colleghi del giovane operaio, rimasto vittima, questa mattina, di un incidente mortale, mentre eseguiva lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria. Un'altra giovane vita stroncata

Meghan Markle Non può parlare alla regina : ecco perché : Vietato parlare alla regina Elisabetta II a cena: e questo vale per tutti, anche per Meghan Markle. Niente di strano, si tratta di semplici regole di etichetta, come spiega l"Express. Un pranzo con la sovrana presenta infatti molte regole, che potrebbero essere considerate bizzarre, ma in realtà seguono da secoli un rigido protocollo di natura estremamente razionale.Essendo il capo della nazione - e del Commonwealth e della Chiesa Anglicana - ...

MotoGp – La spalla “Non può più attendere” : è tutto programmato - ecco quando si opererà Marquez : Marc Marquez e la sua spalla non possono più aspettare: lo spagnolo della Honda si opera tra due settimane in Spagna I due giorni di test IRTA di Valencia hanno dato ufficialmente il via alla stagione 2019 di MotoGp. Al termine del Motomondiale 2018, conclusosi sul circuito Ricardo Tormo con la vittoria di Dovizioso, i campioni della categoria regina sono tornati in pista per iniziare a lavorare e raccogliere dati utili per mettere a punto ...

Calciomercato Barcellona - Dembelè Non può essere ceduto : ecco perchè : Dal momento del suo arrivo in Catalogna, Ousmane Dembelè ha acceso su di sé i riflettori più per episodi negativi che per le magie sul campo. Tra infortuni e altre problematiche varie di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, la scintilla tra il francese e il Barcellona non è mai scattata davvero. Su di lui è vivo l’interesse del Liverpool di Klopp, suo grande estimatore. Questo, però, non è sufficiente a poter dar via a una vera e ...

Bce - Praet : 'Economia italiana così Non può reggere a lungo' : Questo ha portato a premi di rischio che, secondo il mio modo di vedere, nessuna economia nazionale può sostenere a lungo". Lo ha detto il capo economista della Bce, Peter Praet, rispondendo a una ...

Allarme della Bce - economia italiana così Non può reggere a lungo : Ma "questi dubbi che derivano dalla paura del futuro, questa diffidenza va combattuta sul piano dell'economia perché è in gioco la stabilità monetaria che permette all'economia di crescere".

Napoli - Ancelotti : 'Scudetto sogno - Non utopia. Champions? Può succedere di tutto' : Il suo Napoli e la sua Napoli, Carlo Ancelotti ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli con il disincanto che lo contraddistingue. 'Mi piace lavorare con i calciatori forti e Cavani lo è - ha tagliato corto ...

Rosaura - 16 anni e incinta - muore di leucemia : “Non l’hanno curata : qui Non si può abortire” : Rosaura è morta a 16 anni perché i medici le hanno negato le cure per non compromettere il feto che portava in grembo. Daylen è stata violentata quando aveva solo 12. E’ stata costretta a un aborto clandestino perché nel suo Paese l’interruzione di gravidanza non è permessa in nessun caso. Sono alcune delle storie drammatiche raccontate nell’ultimo rapporto di Human Right Watch sulla criminalizzazione dell’aborto nella Repubblica ...

Ue boccia la manovra - Di Maio : “Non può trattarci così dopo anni di massacri” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la bocciatura della legge di Bilancio italiana da parte della Commissione europea: "Abbiamo un modo di affrontare il debito diverso e capisco che alcuni si sentano disorientati. Ma non si può trattare l'Italia così dopo anni di massacri", dice riferendosi all'Ue.Continua a leggere

Di Maio : 'L'Ue Non può trattarci così - no a una Manovra correttiva' : Il vicepremier del M5s Luigi Di Maio sferza Bruxelles all'indomani della seconda bocciatura sulla Manovra: "La procedura di infrazione va discussa. Spero nel dialogo e nel confronto perché vogliamo ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' | Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva - Bruxelles Non può trattarci così' : 22 nov 09:27 Salvini: "Lo spread non è l'economia reale del Paese" Salvini replica sulla salita dello spread che, dice, "non corrisponde alla vita e all'economia vera del Paese. In cinque mesi ...