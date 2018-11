Noleggio a Lungo Termine | cresce l' interesse per Sport Utility e Crossover

Agli italiani piace il Noleggio a lungo termine - non solo delle automobili : Non più solo automobili e smartphone: gli italiani sono pronti a noleggiare a lungo termine anche attrezzi per la manutenzione di casa e giardino , 11%, , elettrodomestici , 10%, , attrezzature ...

