Nel referendum di Taiwan è stata bocciata la proposta per introdurre i matrimoni tra

Olimpiadi Invernali 2026 : prevale il “No” Nel referendum a Calgary. Milano-Cortina e Stoccolma restano in corsa : Una giornata importante quella trascorsa a Calgary (Canada) per Olimpiadi Invernali 2026. Nella città canadese, che ospitò i Giochi nel 1988, si erano aperte le urne per il referendum cittadino in merito alla candidatura per ospitare la rassegna a Cinque Cerchi. Ebbene, secondo i primi risultati pubblicati (non ancora ufficiali), il fronte negativo ha ottenuto il 56,4% dei voti e la tendenza da questo punto di vista appare ormai già delineata. ...

Roma - verso il referendum (consultivo) per privatizzare l’Atac : tutti gli interessi in ballo Nel voto dell’11 novembre : Busitalia spa, rampante società di Ferrovie dello Stato, è ovviamente in prima fila. Ma ci sono anche le francesi Ratp, Veolia Transdev e Koelis e l’anglotedesca Arriva. Per non parlare dei consorzi più “piccoli”, come Roma Tpl Scarl, Sita Sud o la regionale Cotral (pronti anche ad accordi con le big). Sono molti gli spettatori interessati all’esito del referendum Romano del prossimo 11 novembre, promosso dai Radicali Italiani, con il quale si ...

Nuova Caledonia - vittoria del No Nel referendum per l'indipendenza dalla Francia : 'L'umore dei cittadini di Noumea è abbastanza tranquillo', ha raccontato Catherine Ris, professore di economia dell'Università della Nuova Caledonia ad Al Jazeera. 'I partiti politici e i cittadini ...

La favola della democrazia diretta del M5s inciampa Nel referendum Atac : Il governo del cambiamento come il calendario dell’Avvento. Ogni giorno apri una finestrella e ci trovi un gustoso cioccolatino. Al sapor di ripensamento. Ti sembrava che fosse Mosca il grande amore. E invece, oplà, Di Maio se ne esce con “Washington miglior alleato dell'Italia”. Prima “Abbasso l’ob

Macedonia - oggi si vota per decidere il futuro del Paese con il Referendum sul Nome : in ballo l’accordo con la Grecia e l’ingresso Nell’UE e Nella Nato : Seggi aperti in Macedonia dalle 7 di stamattina per il Referendum sul nuovo Nome che dovrà adottare l’ex repubblica jugoslava sulla base di un accordo raggiunto a giugno con la Grecia. Poco più di 900mila elettori sono chiamati a rispondere al quesito: “Siete in favore di un’adesione all’Unione Europea e alla Nato accettando l’accordo tra Repubblica di Macedonia e Repubblica di Grecia?“. Accordo che prevede ...

Brexit - i remainers vogliono un nuovo referendum per rientrare Nell'Ue : Gli esponenti di questo fronte accusano il governo di 'giocare d'azzardo smaccatamente con l'economia britannica e la vita della gente', avvertendo che in cosi poco tempo per portare a termine i ...

