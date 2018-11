Nel Cuore della Luce A Faenza la personale della giovanissima artista Clara Woods

Raz Degan : “Nel mio cuore c’è solo una Paola e resterà per sempre. Mi manca essere papà" : "Nel mio cuore c'è solo una Paola e resterà per sempre. Basta". La storia d'amore tra Paola Barale e Raz Degan sembrava esser solida, ma da qualche anno i due non fanno più coppia fissa. Un legame così importante è però difficile da dimenticare e il modello israeliano, ospite al Maurizio Costanzo Show, ne ha ribadito l'importanza. Dopo la Barale, sembra non aver più avuto una relazione importante, ...

"Quattrozampe Nel cuore" contro il Circo : «Rubata la libertà degli animali» : Nulla di quella visione fantastica che il Circo vorrebbe trasmettere è supportata dalla realtà negli spettacoli con gli animali. C'è solo la libertà rubata, la mancanza di spazi aperti, ci sono gli ...

Voi che accusate Silvia Romano siete peggio dei suoi rapitori - non avete niente Nel cuore : Silvia Romano, volontaria in Kenya, è stata rapita e i bastardi di casa nostra la scannano sui social e fra i commenti. Sono i nuovi impotenti dell'animo quelli che le scrivono "te la sei cercata", "dovevi rimanere in Italia", "prima gli italiani". E' gentucola senz'affari intorno al cuore chi dice "aveva le smanie dell'aiuto". Chi lo dice è solo la sponda occidentale dei rapitori di un essere umano.Continua a leggere

Arriva in Italia il Lenovo Miix 630 : Nel tablet batte il cuore di uno smartphone : Il 2-in-1 detachable del colosso cinese Lenovo basato su Qualcomm Snapdragon promette 20 di autonomia upgrade e assicura l'update gratuito a Windows 10 Pro

Ricerca : Nel Dan del tetrafish messicano la ‘chiave’ per riparare il cuore : Nel Dna di alcuni pesciolini messicani il segreto per insegnare al cuore ad autoripararsi. Gli scienziati che studiano il tetrafish messicano hanno scoperto che alcune aree del genoma di questo pesce sono coinvolte nella capacità di questa specie di rigenerare il tessuto cardiaco. Inoltre un gene specifico sembrava giocare un ruolo particolarmente importante nel processo di autoriparazione. I Ricercatori, finanziati dalla British Heart ...

EuroBasket Women 2019 – Francesca Dotto con la gemella Nel Cuore e… sulla maglia : il gesto per la sorella Caterina è da applausi : Francesca Dotto e il bellissimo gesto per la gemella Caterina nella sfida di qualificazione agli Europei 2019 tra Italia e Svezia E’ attualmente in corso la sfida tra Italia e Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei 2019 di basket femminile. Le azzurre stanno disputando una partita davvero speciale davanti al pubblico di La Spezia, ma gli applausi sono tutti per Francesca Dotto. La giovane playmaker ha infatti voluto ...

Auto va a fuoco Nel Cuore della notte : Santa Croce sull'Arno, paura dopo che le fiamme hanno avvolto la vettura e fatto scoppiare i finestrini

Veneto : batterio killer Nel macchinario per le operazioni al cuore causa sei morti e 18 infettati : Il mycobacterium chimaera era annidato nel macchinario per il riscaldamento del sangue ed ha causato 6 morti e 18 persone infettate: il tempo di incubazione del batterio, però, varia da uno a sei anni e controlli sono in corso anche su altri pazienti.Continua a leggere

Berthold : "La Roma mi è rimasta Nel Cuore - meritavamo di vincere di più" : La Serie A all'epoca era al vertice nel mondo, un campionato difficilissimo, mi dispiace non aver vinto lo Scudetto, ma il Milan aveva la squadra più forte d'Europa. Giannini? Era un grande capitano, ...

Pedrosa dice addio alla MotoGP - il post di ringraziamento ai fan è commovente : “sarete per sempre Nel mio cuore” : Dani Pedrosa ha corso a Valencia l’ultima gara della sua carriera in MotoGP il pilota spagnolo ha voluto rivolgere un dolce messaggio ai fan prima del suo ritiro Sotto il diluvio universale che si è abbattuto su Valencia, Dani Pedrosa ha corso l’ultima gara di MotoGP della sua carriera. Il pilota spagnolo, ha chiuso la gara di Valencia in 5ª posizione, classificandosi 11° alla fine del Motomondiale 2018, l’ultimo della ...

Genova : shopping del cuore Nel quartiere di Certosa : Un pullman dal Basso Piemonte, con 64 persone hanno effettuato acquisiti nei negozi della zona ferita dal crollo del Ponte Morandi. La staffetta 'Uniti per Genova' porterà una volta al mese gruppi di ...

Nazionale - si rivede Tavecchio 'Italia sempre Nel Cuore - qui per tifare' : MILANO - A un anno di distanza dal disastroso spareggio contro la Svezia che sancì l'esclusione dai Mondiali dell'Italia e mise la parola fine alla sua presidenza federale, sulle tribune di San Siro, ...

Italia-Portogallo - in tribuna anche Tavecchio : «La Nazionale Nel cuore» : A vedere Italia-Portogallo c'era anche Carlo Tavecchio. L'ex numero uno della Figc è tornato a San Siro a un anno di distanza dal play-off con la Svezia che ci è costato l'esclusione dai Mondiali in ...

Napoli - morta Nel sonno a 33 anni - la madre : 'Era guarita da un virus al cuore' : Quella che si è verificata nelle settimane appena trascorse a Napoli, precisamente nel piccolo comune di Piscinola, è una vera e propria tragedia in cui a perdere la vita è stata una giovane donna di appena trentatré anni, Arianna Mele, deceduta improvvisamente nel sonno nella notte tra il 2 e il 3 novembre scorso. Da quel momento in poi, per la sua famiglia è cominciato un dolore che non è mai terminato e che forse mai si attenuerà. Secondo ...