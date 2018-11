Negramaro | la moglie di Lele | euro Combatte la sua battaglia | è il mio eroe euro

Negramaro - la moglie di Lele : "Combatte la sua battaglia - è il mio eroe" : Il mondo della musica si è stretto in un lungo e tenero abbraccio dopo quello che è accaduto a Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, colpito da un'emorragia celebrare. Clio Evans , moglie del ...

Clio Evans - la moglie di Lele dei Negramaro mostra le sue cicatrici in testa - foto : Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è fortunatamente fuori pericolo, dopo l'emorragia cerebrale che nel mese di settembre aveva fatto temere il peggio. In quei giorni di ansia e pgreghiere social Clio Evans, moglie di Lele, scriveva sui social: prosegui la letturaClio Evans, la moglie di Lele dei Negramaro mostra le sue cicatrici in testa - foto pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2018 16:02.

Lele dei Negramaro compie 38 anni - la moglie Cleo : 'Tanti auguri a noi amore' : Dopo la paura torna il sorriso. Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale e ora ospite di un centro specializzato per la riabilitazione, ha compiuto oggi 38 anni. ...

Lele dei Negramaro - la promessa della moglie (a un anno dal matrimonio) : Negramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourCi sono modi e modi per festeggiare un anniversario di matrimonio. Di certo, quello di quest’anno, Clio ...

Negramaro - COME STA LELE SPEDICATO/ Emorragia cerebrale : papà tra qualche mese - la speranza della moglie Clio : NEGRAMARO, coma sta LELE SPEDICATO dopo Emorragia cerebrale? Attesa per nuovo bollettino medico: la prognosi resta riservata, ma le condizioni sono stazionarie. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:38:00 GMT)