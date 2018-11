NBA | vincono Clippers e Spurs Lakers | terzo successo di fila

NBA – Gallinari e Harrell fermano la corsa dei Grizzlies : i Clippers vincono all’overtime : Danilo Gallinari e Montrezl Harrell fermano la corsa dei Memphis Grizzlies: i Clippers battono la prima squadra dell’Ovest all’overtime Particolare serata NBA post Thanksgiving Day con 2 partite ad orario ‘europeo’. Dopo il successo dei Timberwolves sui Nets, è toccato a Clippers e Grizzlies scendere in campo in una particolare sfida d’alta quota fra le due sorprese dell’Ovest. Sul parquet dello Staples Center brilla la stella azzurra di ...

NBA - Danny Green sulla sirena : Toronto passa a Orlando. Vincono Blazers e Nets : Orlando Magic-Toronto Raptors 91-93 In estate i Toronto Raptors hanno investito su un giocatore da San Antonio proprio per momenti come questi, fiduciosi che gli sarebbe tornato utile nei finali di ...

NBA - i San Antonio Spurs battuti da New Orleans. Gallinari out ma i Clippers vincono : ROMA - I San Antonio Spurs perdono ancora in trasferta: contro i New Orleans Pelicans finisce 140-126. È la sesta sconfitta lontano da casa per i texani ai quali non bastano i 21 punti di DeMar ...

NBA : Spurs ko contro i Pelicans - vincono i Clippers senza Gallinari : New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 140-126 Lotta a rimbalzo d'attacco, assist, intensità, visione di gioco e canestri. C'è tutto nei 25 minuti trascorsi in campo da Julius Randle contro i San ...

NBA : Boston ko contro Utah - vincono Brooklyn e Philadelphia : Sette le partite disputate. Protagonista Joel Embiid: il cestista camerunese firma il suo season high con 42 punti e 18 rimbalzi

NBA : i Lakers vincono in volata - ai Timberwolves non bastano super Rose e le triple a segno : Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 114-110 I Lakers stanno iniziando a farci l'abitudine: per vincere quest'anno tocca soffrire. E così, al secondo incrocio stagionale contro i T'wolves, serve ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 novembre) : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

NBA 2019 : nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs : Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa. L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, ...

Risultati NBA – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

NBA risultati - Belinelli e gli Spurs vincono - Gallinari e i Clippers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...

Preseason NBA – I Lakers schiantano i Warriors - vincono anche Raptors e Bulls : i risultati delle partite della notte : anche questa notte sono andate in scena le partite della Preseason NBA, tutti i risultati dei match tra cui spicca la sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors L’NBA ha dato spettacolo nella notte con le partite della preaseson andate in scena in attesa del campionato ufficiale. Tra i match in programma spiccava senza ombra di dubbio la super sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, finita a favore dei ragazzi ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Harden formato MVP ne mette 37 - vincono i Clippers di Gallinari : Houston Rockets-Shanghai Sharks 128-86 Fosse stata regular season, i Rockets avrebbero infranto diversi record, a partire da quello di triple segnate in una singola gara: alla sirena finale sono 28 i ...