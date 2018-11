Nba risultati | Warriors vincenti | Beli e gli Spurs super con Indiana

Nba risultati : LeBron e Lakers ok con Utah : LeBron James dà la scossa ai Lakers, risvegliandoli da un torpore lungo 3 quarti e portandoli alla fuga nell'ultimo periodo che vale il successo casalingo sui Jazz. James chiude flirtando con la ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 Novembre) : i Clippers di Gallinari sono primi ad Ovest. Sorride anche Belinelli. Golden State torna a vincere - ok anche Toronto e i Lakers : Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento, ritorna la NBA e lo fa con ben quattordici partite. Un Danilo Gallinari da 20 punti e 9 rimbalzi è tra i grandi protagonisti del successo dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzilies per 112-107 dopo un tempo supplementare ed è una vittoria che vale il primato nella Western Conference ai californiani. Overtime al quale si è arrivati proprio grazie al “Gallo”, glaciale ad un secondo ...

Nba - risultati della notte : Golden State torna a vincere - Philadelphia perde la prima in casa : Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 125-97 La peggior striscia di sconfitte dell'era Steve Kerr si ferma a quattro: spinti dai 32 punti, 7 rimbalzi, 8 assist e 3 stoppate di Kevin Durant e ...

Nba - risultati della notte : crollo Boston contro New York - Embiid batte Davis : Boston Celtics-New York Knicks 109-117 La vittoria dei Celtics contro i Toronto Raptors di settimana scorsa sembrava potesse rappresentare il punto di svolta della stagione di Boston, ma si è rivelata ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 Novembre) : OKC demolisce gli Warriors - Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland : Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua ...

Nba 2019 - i risultati della notte (21 Novembre) : serata no per Gallinari e i Clippers perdono - ok Toronto e Portland : Sono quattro le partite della notte NBA. Non è stato un ritorno in campo felice per Danilo Gallinari, visto che i suoi Los Angeles Clippers sono stati sconfitti 125-118 dai Washington Wizards. Una sfida che sembrava essere già al sicuro per i californiani all’intervallo (+19) ed invece è arrivata la clamorosa rimonta dei padroni di casa, trascinati dai 30 punti di John Wall e dai 27 di Bradley Beal. Gallinari, al rientro dopo ...

Nba - i risultati della notte : Philadelphia fa 9 in fila in casa - i Kings rovinano il ritorno di Westbrook : Philadelphia 76ers-Phoenix Suns 119-114 I Sixers stanno ancora cercando di definire perfettamente i contorni della loro identità, ma se non altro possono contare su una cosa: il pubblico di casa. Dopo ...

Nba 2019 - i risultati della notte (20 novembre). Ok Pelicans - Pacers - Bucks e Sixers - Kemba Walker non si ferma e ne fa 43 : Nove partite giocate nell’ultima notte NBA, tre giorni prima della pausa prevista per il giorno del Ringraziamento, nel quale le arene della massima lega professionistica americana restano chiuse. Andiamo a vedere i risultati e le tante notevoli prestazioni individuali. L’uomo che più di tutti sta facendo girare la testa al mondo del basket in questi giorni è senz’altro Kemba Walker: dopo i 60 punti di pochi giorni fa, oggi ne ...

Nba - i risultati della notte : Damian Lillard trascina Portland al 1° posto a Ovest : Washington Wizards-Portland Trail Blazers 109-119 Ti aspetti gli Warriors, in alternativa proponi i Rockets e invece, dopo un mese di regular season, in vetta alla Western Conference ti ritrovi i ...