NBA – Kyrie Irving spiazza tutti | “mi ritirerò verso i 30 anni”

NBA – Kyrie Irving fa marcia indietro : “il Giorno del Ringraziamento non è una merda - chiedo scusa” : Kyrie Irving esagera con le sue dichiarazioni contro il Giorno del Ringraziamento e il commissioner NBA lo invita a scusarsi pubblicamente: il playmaker dei Celtics fa marcia indietro “Io non celebro quella merda di festa, fanculo il Giorno del Ringraziamento”, firmato Kyrie Irving. Ogni tanto il playmaker dei Celtics viene fuori con certe dichiarazioni davvero particolari, capaci di lasciare tutti a bocca aperta. Dopo la questione della ...

NBA - Kyrie Irving distrugge i Raptors : prestazione da incorniciare per il play di Boston [VIDEO] : NBA, Kyrie Irving superlativo nella gara vinta dai suoi Boston Celtics sui Toronto Raptors del collega Lowry che non è riuscito a contenerlo NBA, Kyrie Irving show nella notte americana nella quale i suoi Boston Celtics hanno vinto contro Toronto all’overtime. Il play dei Celtics ha messo in campo tutto il proprio bagaglio tecnico, segnando in tutti i modi possibili ed immaginabili, facendo allo stesso tempo contenti i compagni con ...

NBA – Kyrie Irving striglia i Celtics : “ci serve un veterano. Sconfitte? Se pensiamo già ai Playoff…” : Momento negativo nella stagione dei Boston Celtics: Kyrie Irving chiede l’arrivo di un veterano e chiede ai compagni di non perdere di vista la regular season pensando ai Playoff Inizio di stagione dolce-amaro per i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts ha raccolto fin qui 7 vittorie e 6 sconfitte, inanellando 3 ko di fila nelle ultime uscite. Sicuramente un bottino che fin qui non rispetta le previsioni di inizio stagione ...

NBA – Kyrie Irving multato dalla lega : “me lo sono meritato! Murray? Ecco dov’è finita la tua palla da 50 punti…” : L’NBA ha deciso di multare Kyrie Irving per una cifra di 25.000 dollari dopo quanto accaduto nel finale di partita fra Nuggets e Celtics A Kyrie Irving, la reazione stizzita nel finale di Nuggets-Celtics è costata davvero cara. La lega ha deciso di punire il playmaker di Boston con una multa da 25.000 dollari, in seguito all’episodio che lo ha visto scagliare il pallone sugli spalti, a fine partita. La reazione è scaturita dal ...

NBA – Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving : “io ai New York Knicks? Ammetto che…” : Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving: il playmaker dei Boston Celtics ha affermato di aver pensato di trasferirsi ai New York Knicks la prossima stagione Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha fatto impazzire i tifosi dei Celtics, dichiarando il suo intento di rinnovare con la franchigia di Boston alla scadenza del suo contratto. Niente free agency e rischio di perdere un talento cristallino come l’ex Cavaliers dunque. ...

NBA – Kyrie Irving fa impazzire i tifosi dei Celtics : “se mi volete ancora vorrei rinnovare!” : Kyrie Irving fa felici i fan dei Boston Celtics ammettendo, davanti al TD Garden gremito, di voler rinnovare a fine stagione Era il sogno di mercato dei New York Knicks, pronti a riportarlo a casa; era il sogno di mercato dei Cleveland Cavaliers, pronti a riaccoglierlo a braccia aperte, per un ritorno più romantico che effettivamente realizzabile; era il sogno di qualsiasi altra squadra NBA, pronta a fare carte false per averlo, una volta ...

NBA – Kyrie Irving fa marcia indietro : “terra piatta? Ho sbagliato a dirlo perché…” : Kyrie Irving fa marcia indietro sulla questione della terra piatta: la stella dei Celtics sente di dover chiedere scusa Qualche mese fa Kyrie Irving aveva sorpreso tutti con alcune dichiarazioni particolari legate alla forma della terra. La stella dei Celtics ha ‘negato’ anni e anni di studi, definendo la terra piatta come il parquet che solca in ogni partita e non sferica come la palla che é abituato a tenere in mano. Un ...

NBA : Kyrie Irving e la benedizione 'segreta' di Bill Russell - imbucato all'allenamento : Di tutte le squadre che puntano ad avere ambizioni da titolo, i Boston Celtics sono quelli che hanno cambiato meno a livello di uomini e di roster, convinti, a ragione, che il recupero di Gordon ...

Media Day NBA – Kyrie Irving e quella stoccata ai Cavs : “Celtics la squadra migliore in cui ho giocato” : Kyrie Irving protagonista del Media Day NBA dei Celtics: il playmaker esalta il talento di Boston e rifila una staffilata ai Cavs Nella giornata di ieri, le franchigie NBA hanno effettuato il classico Media day, l’incontro con i giornalisti per parlare della stagione che verrà. Kyrie Irving è stato il protagonista della conferenza stampa dei Celtics e, con la sua solita schiettezza, il playmaker di Boston non ha usato mezze misure ...

NBA – Kyrie Irving carica i Celtics : “ho studiato bene gli Warriors - possiamo batterli al meglio delle 7 partite” : Kyrie Irving non ha dubbi, il playmaker di Boston carica i compagni in vista dell’inizio di stagione: i Celtics possono giocarsela alla pari con gli Warriors Manca sempre di meno all’inizio ufficiale della nuova stagione NBA e le squadre tirano le somme, tra ultimi colpi di mercato e inizi dei training camp, fissando gli obiettivi per il nuovo anno che sta per iniziare. I Golden State Warriors sono ancora la squadra da battere, ...