NBA | James ' Batman' -Ingram ' Robin' | contro Utah 7° successo in 8 gare per L A

NBA Sundays - LeBron James in prima serata su Sky : domenica alle 21.30 sfida Orlando : ... L.A., Golden State, Portland, Phoenix e Miami sarà un bel banco di prova per la squadra di coach Clifford: appuntamento a domenica sera su Sky Sport NBA , canale 206, per scoprire se saranno in ...

NBA – LeBron James ringrazia la Quicken Loans Arena : “ho sempre dato tutto - gli applausi di Cleveland significano tanto” : LeBron James torna alla Quicken Loans Arena, per la prima volta in stagione, da avversario dei Cleveland Cavaliers: il numero 23 vince e riceve gli applausi del suo ex pubblico Notte di grandi emozioni quella appena trascorsa alla Quicken Loans Arena di Cleveland, Ohio. Nonostante la sconfitta, l’ennesima di una stagione davvero funesta per i Cavs (2 vittorie in 16 partite), il pubblico ha potuto salutare nuovamente LeBron James. Il ...

NBA - LeBron James e la standing ovation di Cleveland per il suo ritorno : Per LeBron questa volta è stato un trionfo, in campo e soprattutto di pubblico. Negli ultimi otto anni sono cambiate un bel po' di cose a Cleveland, come dimostra l'accoglienza riservata al n°23 dei ...

NBA - Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 105-109 : LeBron James torna e vince - i Cavs crollano nel finale : Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 105-109 I Cleveland Cavaliers, proprietari del peggior record della NBA, non hanno molte occasioni per rendersi protagonisti in questa stagione. Una di esse era ...

NBA - LeBron James torna a Cleveland da ex : cosa succederà questa volta? : Il primo giro di trasferte a Est nella stagione dei nuovi Los Angeles Lakers targati LeBron James si conclude con una tappa molto particolare, certamente la più sentita per il n°23 giallo-viola. Dopo ...

NBA – LeBron James esce allo scoperto : “l’addio di Irving é stata la fine dei Cavs” : In attesa di ritornare, per la prima volta da avversario, nella sua Cleveland, LeBron James é tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving definendolo ‘la fine dei Cavs’ Mercoledì notte LeBron James tornerà a Cleveland per la prima volta in maglia Lakers. In attesa di scoprire come lo accoglieranno i tifosi, LeBron é tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving alla franchigia dell’Ohio, definendolo ‘la ...

NBA – LeBron James devastante contro Miami : “Stephenson mi ha sfidato! Wade? Che tristezza sapere che…” : LeBron James fa 51 punti contro la ‘sua’ Miami e raccoglie la sfida di Lance Stephenson: il numero 23 rivolge poi un pensiero a Wade, assente poiché diventato papà da poco Semplicemente devastante. Non ci sono altre parole per descrivere la prestazione di LeBron James contro la sua ex Miami. Il 23 dei Lakers ha messo insieme 51 punti e 8 rimbalzi, tirando 6/8 da 3 punti e con il 61% dal campo. Nel post partita, LeBron James ha ironizzato ...

Basket - NBA San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

Basket - NBA : San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

NBA - i 51 punti di LeBron James contro Miami : il VIDEO : LeBron James ha letteralmente distrutto la sua ex squadra, Miami Heat sconfitti dai Lakers grazie ai suoi 51 punti NBA, un LeBron James da pazzi nella notte americana. I suoi Lakers hanno espugnato Miami, grazie proprio all’ex di turno, autore di 51 punti messi a referto. LeBron James ha voluto mettere in chiaro il suo strapotere, sciorinando tutto il proprio bagaglio tecnico. A segno in tutti i modi possibili ed immaginabili contro ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

NBA : LeBron James segna 51 punti e batte Miami per la prima volta da ex : LeBron invece da lontanissimo ci ha tenuto a far vedere al compagno e al mondo intero che la mira , soprattutto in quell'arena, non gli è mai mancata. E che in realtà questo successo è arrivato , ...

NBA – LeBron James bacchetta i suoi Lakers : “in difesa siamo stati… brutti! Rondo? Assenza pesante” : LeBron James, come sempre, ci mette la faccia dopo la sconfitta dei Lakers sul campo dei Magic: il numero 23 bacchetta i compgni e chiede di aggiustare la fase difensiva Nonostante la buona prova di LeBron James, autore di 22 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti nella trasferta di Orlando. Come sempre, dopo ogni match, LeBron James si è presentato davanti alle telecamere per commentare la prova dei suoi ...

NBA - risultati della notte : cadono Warriors e Celtics - ko anche LeBron James a Orlando : Orlando Magic-Los Angeles Lakers 130-117 "Bisogna dare credito a questo gruppo di ragazzi: hanno continuato a combattere sul parquet nonostante la partita sembrasse compromessa". LeBron James commenta ...