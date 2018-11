Nba | i Clippers di Gallinari al comando

Nba - vincono Clippers e Spurs. Lakers - terzo successo di fila : TORINO - Dopo la pausa per il Thanksgiving Day torna in campo la NBA : 28 le squadre impegnate e non sono mancate le sorprese. Prima sconfitta casalinga dei Philadelphia 76ers che vengono battuti dai ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 Novembre) : i Clippers di Gallinari sono primi ad Ovest. Sorride anche Belinelli. Golden State torna a vincere - ok anche Toronto e i Lakers : Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento, ritorna la NBA e lo fa con ben quattordici partite. Un Danilo Gallinari da 20 punti e 9 rimbalzi è tra i grandi protagonisti del successo dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzilies per 112-107 dopo un tempo supplementare ed è una vittoria che vale il primato nella Western Conference ai californiani. Overtime al quale si è arrivati proprio grazie al “Gallo”, glaciale ad un secondo ...

Nba 2019 - i risultati della notte (21 Novembre) : Serata no per Gallinari e i Clippers perdono - ok Toronto e Portland : Sono quattro le partite della notte NBA. Non è stato un ritorno in campo felice per Danilo Gallinari, visto che i suoi Los Angeles Clippers sono stati sconfitti 125-118 dagli Washington Wizards. Una sfida che sembrava essere già al sicuro per i californiani all’intervallo (+19) ed invece è arrivata la clamorosa rimonta dei padroni di casa, trascinati dai 30 punti di John Wall e dai 27 di Bradley Beal. Gallinari, al rientro dopo ...

Nba : Gallinari trascina i Clippers contro i Nets - a Charlotte non basta un gigantesco Walker : Incredibile prestazione da parte di Walker , il quale realizza il suo career-high di 60 punti ma non basta a Charlotte contro Philadelphia , 122-119,. Gallinari realizza 28 punti e trascina i Clippers ...