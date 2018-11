NBA | gli Oklahoma City Thunder volano con il nuovo-vecchio Russell Westbrook

NBA Sundays – I Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic : la preview del match : I Los Angeles Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic nella sfida domenicale delle 21.30: la preview dell’incontro L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Lakers ospitare gli Orlando Magic allo Staples Center, con diretta domenica 25 novembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers: I Lakers hanno vinto otto ...

NBA - i Clippers di Gallinari volano in testa. Bene anche gli Spurs di Belinelli : ROMA - I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari al comando della Western Conference: questa la novità che la notte Nba , alla ripresa dopo la festa del ringraziamento, porta a un torneo mai così ...

NBA – LeBron James torna sull’addio di Irving ai Cavs : “non è stata colpa mia - gli ho dato il meglio. La società ha…” : LeBron James è tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving ai Cleveland Cavaliers: la stella dei Lakers ha spiegato che la scelta dell’ex playmker dei Cavs non è dipesa da un conflitto fra i due Nei giorni scorsi, LeBron James non aveva usato mezzi termini nel definire l’addio di Kyrie Irving “l’inizio della fine dei Cavs”. Intervistato d The Athletic, il numero 23 dei Lakers è tornato sulla trade ...

NBA risultati : Warriors vincenti - Beli e gli Spurs super con Indiana : Golden State ritrova la vittoria perduta: dopo 4 sconfitte consecutive, i bicampioni in carica travolgono Portland in casa trascinati dalla super coppia Durany, 32 punti,-Thompson, 31,. Torna a ...

NBA – Incidente d’auto per Steph Curry sulla Higway 24 : le condizioni del playmaker degli Warriors [VIDEO] : Steph Curry è rimasto coinvolto in un Incidente d’auto sulla Higway 24 nei pressi Oakland: l’auto del playmaker sarebbe stata colpita più volte Attimi di paura per tutti i tifosi dei Golden State Warriors. Steph Curry, stella della franchigia, è rimasto coinvolto in un brutto Incidente d’auto che poteva costargli molto caro. Il playmaker della squadra californiana, secondo quanto riporta ABC 7 News, è rimasto coinvolto in un Incidente con ...

NBA - le nuove maglie City Editions : ecco le nostre Top 5. Votate le vostre : ...o smentirci secondo quelli che sono i vostri gusti partecipando al sondaggio qui sotto — delle cinque maglie City Editions più belle per la stagione 2018-19 secondo la redazione NBA di Sky Sport. 1.

NBA - le nuove maglie City Editions : ecco le nostre Flop 5. Votate le vostre : CHICAGO BULLS — Non si capisce neanche che è una maglia dei Bulls, una delle squadre più iconiche al mondo 3. HOUSTON ROCKETS — Una strizzata d'occhio fin troppo palese al sempre florido mercato ...

NBA - le 5 maglie più belle delle nuove City Editions 2018-19 : Una veloce fotogallery per rivedere , indossate in azione, le cinque maglie che la redazione di Sky Sport ha votato come le più belle tra le nuove proposte delle City Editions 2018-19

NBA – DeAndre Ayton non si nasconde : “voglio rubare i segreti di Embiid - è un unicorno” : DeAndre Ayton ha espresso parole di stima nei confronti di Joel Embiid: il centro dei Suns vuole ‘rubare’ i segreti del gioco del big man dei Sixers In una recente intervista per Kevin Zimmerman dell’Arizona Sports, DeAndre Ayton ha speso delle belle parole per Joel Embiid. I due si sono affrontati qualche giorno fa sul parquet dei Sixers e a vincere è stato il centro camerunense, dominante con la sua prova da 33 punti e ...

NBA – Gortat duro contro gli Wizards : “mi hanno cacciato come fossi un cancro - ma ecco la verità” : Marcin Gortat durissimo nelle sue dichiarazioni contro gli Wizards: il centro polacco, scambiato in estate dopo 5 anni passati con i capitolini, ci va giù pesante Marcin Gortat ha un conto aperto con i Washington Wizards. Dopo aver giocato per t anni nella capitale, totalizzando 402 gare e mettendo a referto 11.6 punti e 9.2 rimbalzi (fra i migliori 10 nella storia della franchigia), il centro polacco è stato scambiato senza troppi ...

NBA – Nets vs Raptors non sarà una partita normale : sarà la prima “Juventus Night” [INFO e DETTAGLI] : La partita fra Nets e Raptors sarà la prima “Juventus Night” della storia NBA: una serata di basket in cui il Barclays Center di Brooklyn si vestirà di bianconero con una serie di iniziative legate alla ‘Vecchia Signora’ La Juventus negli ultim anni si è concentra con un’attenzione sempre maggiore sul mercato americano. I bianconeri hanno gettato le basi per espandere il proprio brand anche negli Stati Uniti, ...

NBA – LeBron James ringrazia la Quicken Loans Arena : “ho sempre dato tutto - gli applausi di Cleveland significano tanto” : LeBron James torna alla Quicken Loans Arena, per la prima volta in stagione, da avversario dei Cleveland Cavaliers: il numero 23 vince e riceve gli applausi del suo ex pubblico Notte di grandi emozioni quella appena trascorsa alla Quicken Loans Arena di Cleveland, Ohio. Nonostante la sconfitta, l’ennesima di una stagione davvero funesta per i Cavs (2 vittorie in 16 partite), il pubblico ha potuto salutare nuovamente LeBron James. Il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 Novembre) : OKC demolisce gli Warriors - Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland : Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua ...