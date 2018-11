Nasa InSight l’Atterraggio su Marte

retemeteoamatori

: Per arrivare su Marte servono 6 mesi di viaggio. E l'atterraggio è sempre da brividi. La sonda inSight della @NASA… - RaiNews : Per arrivare su Marte servono 6 mesi di viaggio. E l'atterraggio è sempre da brividi. La sonda inSight della @NASA… - ReteMeteoAmator : #SPAZIO #INSIGHT - Un atterraggio difficile La delicata fase di atterraggio di InSight inizierà alle ore 19:00 (or… - zazoomnews : La sonda Insight della Nasa si prepara ad atterrare su Marte - #sonda #Insight #della #prepara -

(Di sabato 24 novembre 2018) Il prossimo 26 Novembre 2018 il lander, atterrerà sul pianeta rosso,Lafa sapere che trametterà in diretta streaming le fasi dell’atterraggio, con aggiornamenti in tempo reale dal Centro di Controllo del Jet Propulsion Laboratory dellaed il commento degli esperti.Lands on Mars7 months in space. 7 minutes to the surface.will land on Mars. Don't miss it Monday, November 26. Go! https://mars..gov/Pubblicato da360 su Mercoledì 21 novembre 2018 Un atterraggio difficile Atterrare sunon è semplicissimo, basti pensare che solo il 40% delle missioni inviate suha avuto successo.Questo a causa di alcuni fattori, come l’atmosfera sottile, che riduce l’attrito usato per rallentare il veicolo.La delicata fase di atterraggio diinizierà alle ore ...