Napoli | le Iene beccano Conte Il premier tenta l’intervista a Giulio Golia e lui gli

Sanità - a Napoli una donna incinta viene salvata da un infarto intestinale : Una donna di 33 anni, al quinto mese di gravidanza, è stata salvata ieri all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, con un difficile intervento chirurgico in anestesia periferica. La donna è arrivata ...

Anticipazioni Le Iene - scherzo a Lorenzo Insigne : l’attaccante del Napoli geloso della compagna Genny : Nella prossima puntata de Le Iene, in onda domenica 11 novembre 2018 su Italia 1, andrà in onda uno scherzo esilarante a Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della nazionale italiana. Non è la prima volta che la trasmissione si “prende gioco” dei calciatori della Serie A. La Iena Gazzarini, infatti, ha già attirato nella sua trappola Mattia Perin, Mario Balotelli e Stefano Sorrentino. Le altre due Iene invece, Corti e Onnis, ...

Napoli - Insigne vittima delle Iene : scenata di gelosia per la sua Genny : Sempre protagonista. Non sempre in campo. O meglio non solo. Lorenzo Insigne è uno che di questi tempi finisce spesso sotto i riflettori. Per una volta, però, non si è trattato di quelli di uno stadio. Sull'attaccante napoletano, infatti, sono stati puntati quelli delle telecamere de Le Iene. La trasmissione in onda su Italia 1 ha deciso di architettare uno scherzo ai danni di Lorenzo e il numero 24 del Napoli ha risposto alla grande. Complici ...

Napoli. Offende un pakistano e viene zittito da una donna. Il video fa il giro del mondo : Un episodio di razzismo si è verificato a Napoli a bordo di un vagone della Circumvesuviana. Qui, un giovane ragazzo ha iniziato ad Offendere e insultare ripetutamente un ragazzo pakistano. A ...

Napoli - Esce dall'università e viene colpito dal crollo di un albero - muore 21enne : Aveva solo 21 anni il giovane della provincia di Caserta ma originario di Pompei, Davide Natale, che è stato colpito da un albero nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Il giovane era appena uscito dall'...

Napoli - È GAY E VIENE CACCIATO DI CASA/ Presidente Arcigay : "E pensare che è anche un uomo invalido al 100%" : NAPOLI, CACCIATO di CASA perché gay. 40enne finisce in un sottoscala morso dai topi. Una vicenda che giunge precisamente da Monte di Procida: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:48:00 GMT)

Napoli - montagne di rifiuti tra le Vele di Scampia : 'Nessuno viene a raccogliere i rifiuti' : L'allarme igienico -sanitario alle Vele di Scampia resta alto. Tra i palazzoni in cemento, immagine e simbolo del degrado del quartiere, montagne di rifiuti hanno generato una nuova discarica a cielo ...

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Napoli - ADL ottiene una promessa da Preziosi per Piatek : Secondo il Corriere dello Sport è sfida tra Napoli e Roma per Piatek del Genoa : 'Il Napoli si è mosso per primo. Lo ha fatto personalmente il presidente Aurelio De Laurentiis , che ha alzato il telefono e ha chiamato Preziosi ...

Napoli - Ancelotti tiene fuori Koulibaly contro l’Udinese? : Rientrato in anticipo per un problema fisico occorsogli mentre era assieme ai suoi compagni del Senegal in Nazionale, Kalidou Koulibaly potrebbe saltare Udinese-Napoli, nona giornata del campionato di Serie A in programma dopo la sosta. Diversamente da come si potrebbe pensare però la ragione del possibile mancato impiego del difensore contro i bianconeri non sarebbe […] L'articolo Napoli, Ancelotti tiene fuori Koulibaly contro ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...

Napoli - dalla Questura viene ridimensionato il pericolo hooligans : ... soprattutto quelli della movida dove è probabile che i tifosi inglesi potranno stazionare e quindi lavoriamo affinché sia una giornata di sport e null'altro. Ieri sono sbarcati 150 tifosi inglesi, ...

Napoli - De Magistris contro Salvini : “Viene in città? Pensi a darci più risorse. Al momento nulla di concreto su sicurezza” : “Se il Ministro dell’Interno ci aiuta a sbloccare un po’ di fondi potremmo avere più spazzatrici nella nostra città per pulire ancora meglio. Visto che vuole ripulire Napoli, se lui è un fornitore di spazzatrici, c’è uno strumento molto agevole: è anche il Ministro della finanza locale e dell’autonomia quindi inizi a sbloccare quelle gabbie che ci impediscono di acquistare mezzi per avere la città più pulita, per ...