Napoli | Ancelotti | accorciare sulla Juve

Napoli - Ancelotti preoccupato dal Chievo : 'avranno tante motivazioni - sarà dura. Mertens? E' in dubbio' : L'allenatore del Napoli ha presentato la sfida con il Chievo, chiedendo ai propri giocatori di non sottovalutare i gialloblù ' Il Chievo è fanalino di coda in classifica ma avrà tante motivazioni, ha ...

Napoli - Ancelotti preoccupato dal Chievo : “avranno tante motivazioni - sarà dura. Mertens? E’ in dubbio” : L’allenatore del Napoli ha presentato la sfida con il Chievo, chiedendo ai propri giocatori di non sottovalutare i gialloblù “Il Chievo è fanalino di coda in classifica ma avrà tante motivazioni, ha cambiato allenatore, è ancora più difficile da preparare perché non abbiamo tante indicazioni e Di Carlo proporrà cose nuove. Anche a Genova poteva sembrare facile, poi s’è complicata. Per vincere devi giocare ...

Napoli - Ancelotti preoccupato dal Chievo : “avranno tante motivazioni - sarà dura. Mertens? Eè in dubbio” : L’allenatore del Napoli ha presentato la sfida con il Chievo, chiedendo ai propri giocatori di non sottovalutare i gialloblù “Il Chievo è fanalino di coda in classifica ma avrà tante motivazioni, ha cambiato allenatore, è ancora più difficile da preparare perché non abbiamo tante indicazioni e Di Carlo proporrà cose nuove. Anche a Genova poteva sembrare facile, poi s’è complicata. Per vincere devi giocare ...

Napoli - Ancelotti : "Chievo ora difficile da affrontare. Milik? Mi ha soddisfatto come tutti" : 'Questa è un'opportunità per restare competitivi nella seconda parte della stagione: dobbiamo cercare di accorciare la distanza dalla prima della classe e passare il turno di Champions'. Ancelotti ...

Napoli - Ancelotti : “Vogliamo accorciare sulla Juventus. Milik? Non deve dimostrare nulla” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Chievo Verona al San Paolo. Ancelotti vuole Cavani —> la rivelazione del tecnico azzurro Il tecnico del Napoli ha parlato innanzitutto della partita di domani: “Questa è un’opportunità per cercare di restare competitivi nella seconda parte della stagione. […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Vogliamo ...

Ancelotti : «Mercato? Il Napoli sarà questo fino a giugno» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti presenta Napoli-Chievo in conferenza stampa: «Per noi questa serie di partite è un’opportunità per restare competitivi. Abbiamo dimostrato di esserlo, e dobbiamo esserlo ancor di più fino al termine della stagione. Abbiamo l’opportunità di avvicinare la Juventus e per superare il turno in Champions League». Ancelotti su Milik: «Ci sono dei giocatori che passano dei momenti buoni e meno buoni. Di ...

Serie A : Napoli Chievo - Ancelotti pensa a Champions : Tredici calciatori della rosa per dieci giorni in giro per il mondo, quattro infortunati, la sfida di Champions con la Stella Rossa che potrebbe essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di ...

Napoli - Ancelotti : “Marotta serio e capace. Farà bene anche all’Inter” : Intervistato sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss”, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato anche di argomenti collegati al suo passato al Milan e dell’arrivo di Beppe Marotta come amministratore delegato dell’Inter. LEGGI anche: Napoli, Ancelotti vuole allenare Cavani: “Mi piacciono i giocatori bravi” Napoli, Ancelotti: “Non ce la faccio a dare del tu a […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Marotta ...

Napoli - Ancelotti : 'Momento clou. Scudetto? È un sogno - non utopia' : Napoli - Prima il Chievo e poi la Stella Rossa . In tre giorni il Napoli si gioca la possibilità di continuare la corsa in campionato a ridosso della Juve, che ospiterà la Spal in uno degli anticipi ...

Napoli - Ancelotti : 'Lo scudetto? Non è un'utopia' : Per Carlo Ancelotti la stagione comincia ora, ogni traguardo per il Napoli è possibile. 'È un momento determinante per la stagione. Finora le cose sono andate bene, ma occorre un ulteriore sforzo, ...

Napoli - Ancelotti schiaccia l’occhio a De Laurentiis : “vorrei allenare Cavani” : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato del possibile arrivo di Cavani paventato anche dal patron De Laurentiis in caso d’addio al Psg “Ho allenato tanti campioni ma Cavani ancora no. Mai dire mai. A me piace allenare i giocatori bravi e lui è molto bravo“. L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, si esprime così su Edinson Cavani, ex attaccante azzurro, ora in forza al Psg, che, secondo voci di mercato, potrebbe ...

Napoli - Ancelotti : 'Cavani? Mi piacerebbe allenarlo. Lo scudetto è un sogno - non un'utopia' : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è stato ospite a Radio Kiss Kiss , dove ha parlato a lungo della sua nuova esperienza in azzurro e ha risposto a numerose domande, spaziando fra molti temi " ...

Napoli - Ancelotti : “Mai allenato Cavani… per ora. Sospensione in caso di insulti” : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti ha parlato dell’esperienza iniziata pochi mesi fa, soffermandosi però anche sul calciomercato. Negli ultimi giorni sono diventate insistenti le voci su un possibile ritorno di Cavani all’ombra del Vesuvio e l’ex Psg ha commentato così: “Mai allenato Cavani, per ora… Mi piace lavorare con i calciatori forti e Cavani ...

Ancelotti racconta il suo Napoli : «E mi piacerebbe allenare Cavani» : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il canto fa gruppo, è la mia seconda passione dopo il calcio. Abbiamo un bellissimo...