Multe | non si sfugge al ' targa system' Tolleranza zero su assicurazione e revisione

Multe - non si sfugge al 'targa system'. Tolleranza zero su assicurazione e bollo scaduti : Attenti. Una fitta rete di telecamere comunali " in crescita costante da Alessandria a Reggio Calabria, più al nord che al sud " fotografa le nostre targhe, a qualsiasi ora del giorno e della notte. ...

Gomme invernali e catene a bordo - scatta l’obbligo. Le info : da quando e per chi. Multe salatissime se non si rispetta il codice : Con i primi freddi si inizia a pensare al cambio Gomme. E mentre qualcuno l’ha già fatto (qualcuno addirittura non l’ha mai fatto durante tutta l’estate tenendo i pneumatici invernali tutto l’anno, Ndr), gli altri pensano alla data ultima, ovvero quando diventa obbligatorio. Ma partiamo con ordine. L’obbligo di munire la propria auto delle Gomme invernali, scatta in quasi tutta Italia: si inizia a partire dal 15 novembre e si dovrà circolare con ...

Non è l'arena : Gomez VS Di Giacinto - il sindaco di Casteldaccia indagato per aver tolto 120.000 euro di Multe ai cittadini : Peter Gomez attacca il sindaco di Casteldaccia, il quale è sotto inchiesta per alcune vicende che lo collegano alla cancellazione di multe di alcuni cittadini e per la promozione ad ausiliare del ...

"Ronaldinho ha solo 6 euro sul conto". La rivelazione del sito Uol Esporte : non riesce a pagare alcune Multe per abuso edilizio : Ronaldinho ha il conte in verde. È quanto sostiene il sito brasiliano "Uol Esporte", che parla dei guai finanziari dell'ex stella del Brasile.La giustizia brasiliana ha ritirato il passaporto a Ronaldinho e a suo fratello per non aver pagato un debito legato ad un abuso edilizio. Secondo il giornale, per incassare la multa la procura è stata costretta ad intervenire sui suoi conti nelle banche brasiliane. E la disastrosa situazione ...

Il Comune può non notificarle Multe - arriva subito la cartella : Da giorni è il panico tra gli automobilisti più attenti. Da quando cioè una sentenza della suprema Corte di Cassazione ha deciso che i Comuni potranno non inviare più ai multati i verbali delle contravvenzioni stradali ma direttamente le cartelle esattoriali Segui su affaritaliani.it

Domenica Live Flavia Vento non pago le Multe da dieci anni : Flavia Vento nel salotto di Barbara d’Urso si è lamentata per il conto salato presentatole dall’Agenzia dell’entrate dopo anni di multe non pagate. “Mi è arrivata una cartella abbastanza alta. In passato ho preso un po’ di multe, ma in quel momento non potevo pagarle. Dopo dieci anni mi è arrivato un conto di circa 30mila euro, ma sono multe… che problema c’è?” ha dichiarato la showgirl a ...

Flavia Vento nei guai : "Il Fisco mi pignora tutto. Non ho pagato le Multe" : Flavia Vento torna sotto i riflettori e lo fa da Barbara D'Urso a Domenica Live, ma il suo interVento lascia davvero l'amaro in bocca. La showgirl italiana, infatti, confessa di aver alcuni problemini ...

Boscotrecase - Oltre 1200 Multe elevate dai vigili urbani da gennaio - l'assessore Federico : «Qui non siamo fannulloni» : Gli ultimi articoli di Cronaca Pompei - Abitazione in fiamme in via Pironti, famiglia evacuata Castellammare - Amerigo Vespucci, per visitare il veliero sarà necessario ritirare un pass dal Comune ...

Condono fiscale - 8 strade per sanare : dalle Multe ai redditi non dichiarati : Il decreto dal Governo moltiplica le possibilità di chiudere i conti con i debiti non pagati. L’integrativa con flat tax al 20% riguarda solo gli ultimi periodi d’imposta già dichiarati. Per le mini-cartelle stralcio fino a 1.000 euro...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 ottobre : Condono da 11 miliardi. Gli evasori dovranno pagare l’intera tassa non versata - ma senza more né Multe : Le manovre Def, come nasce la guerra con l’Ue e che succede ora “Nessun piano B” – Di Maio annuncia che tra sei mesi “questa Europa sarà finita”. Salvini attacca ancora Juncker. La Commissione si prepara alla procedura di infrazione di Salvatore Cannavò Abolition Man di Marco Travaglio Come volevasi dimostrare, il pregiudizio universale che accompagna il governo Conte da prim’ancora che nascesse sta diventando un gigantesco e ...

Montenegro - Multe per chi non si alza in piedi durante l'inno nazionale - : Il governo montenegrino ha approvato un disegno di legge in base al quale il rifiuto di alzarsi in piedi durante l'esecuzione dell'inno nazionale sarà punito con una multa da 300 a 2000 euro. Lo ha ...