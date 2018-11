Moto2 | Test Jerez | Marini è il migliore nella seconda giornata

Moto2 - test Jerez : brutto infortunio per Jorge Martin : Jerez - I primi test di Moto2, a Jerez de la Frontera, sono iniziati male per Jorge Martin, campione del mondo Moto3 al debutto con i colori del team Red Bull KTM Ajo. Il pilota spagnolo non scenderà nuovamente in pista dopo una brutta caduta nel corso della terza sessione che gli causato la frattura ...

Sepang Moto2 Bagnaia : "Trionfo di testa : qui nel team siamo tutti campioni" : È una storia sensazionale, essere campione del mondo è qualcosa che non scade: è un successo di tutti, siamo tutti campioni del mondo". E a rafforzare il concetto, Bagnaia fa vedere la livrea del ...

Moto2 - primi test per la MV Agusta : Lorenzo Lanzi, che in passato ha vestito anche i colori ufficiali di Ducati nel mondiale Superbike e recentemente ha vinto nel campionato tedesco delle derivate di serie , l eggi qui , è stato scelto ...

Moto2-Moto3 - Test Aragon 2018 : domani si torna in pista. Programma - orari e tv : Il Motomondiale non è solo la MotoGP e le sessioni di Test particolari assegnate dal calendario non riguardano solo la classe regina. Dopo la gara di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2 e Moto3, le due cilindrate si esibiranno in una giornata di prove il 24 settembre, sempre sul tracciato iberico, per preparare i team al rush finale in vista degli ultimi 5 round iridati. Sarà un’occasione per i due grandi ...

Moto2 - Romano Fenati testimonial del motociclismo corretto per ripartire : Chi ha seguito Sky Sport sa che non ci siamo lasciati travolgere dalla fretta, dalle opportunità di speculazione e dall'isteria collettiva , riservando alla vicenda solo analisi oggettive, opinioni ...