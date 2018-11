Missione Bruxelles

Bruxelles boccia la manovra italiana - la comMissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini : Ci giocano contro : L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi ...

La lettera di Tria a Bruxelles in risposta ai rilievi della ComMissione europea : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese" assicura Giovanni Tria nella lettera,spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto "ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti ...

Il rebus della lettera alla ComMissione : Tria vede Centeno - difende la manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

Compromesso : la Missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra italiana : Compromesso. E' la parola del giorno qui a Bruxelles, dove Giovanni Tria partecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla Commissione Europea. Eppure per oggi i fulmini di guerra tra Roma e Bruxelles ...

Bruxelles - evacuata sede della ComMissione Europea : Evacuazione in corso al palazzo Berlaymont, la sede della Commissione Europea. I dipendenti sono scesi in strada mentre si sente suonare la sirena d'allarme. Non si conoscono i motivi...

Perché Bruxelles ha bocciato la manovra - Il testo della ComMissione : 'Date le notevoli dimensioni dell'economia italiana all'interno della zona euro, la scelta del governo di aumentare il disavanzo di bilancio, nonostante la necessità di affrontare problematiche ...

Come hanno reagito Bruxelles - i vicepremier e i mercati alla lettera di Tria alla ComMissione Ue : 'Il 2,4% è il tetto massimo che ci siamo impegnati solennemente e faremo di tutto per rispettare', ha precisato, 'se dovessimo accorgerci che il trend dell'economia' non fosse in linea con gli ...

Musumeci in Missione a Bruxelles : c'è una questione strategica per Taormina : Altro importante appuntamento per il governatore siciliano quello con il commissario per la Politica regionale, Corina Cretu, alla quale saranno avanzate alcune proposte sulla riprogrammazione del Po ...

Fico in Missione a Bruxelles : vede tutti gli eurogruppi - tranne la Le Pen - : Sul tavolo di tutti gli incontri ci saranno anche la lettera inviata da Bruxelles al ministro dell'Economia Giovanni Tria con i dubbi e le critiche sulla manovra economica e la trattativa sulla ...