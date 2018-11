Missionario ucciso a North Sentinel | ora la misteriosa tribù potrebbe essere

l'ultima roccaforte di Satana". Il diario del Missionario ucciso : John Allen Chau era un missionario . Un ragazzo di 27 anni che aveva deciso di evangelizzare il mondo. E perfino la piccola isola di North Sentinel, nelle Andamane indiane,, per provare a convertire la tribù indigena dei sentinelesi . Nel suo diario , John racconta come si è avvicinato a questo ...

"È l'ultima roccaforte di Satana". Il diario del Missionario ucciso : John Allen Chau era un missionario. Un ragazzo di 27 anni che aveva deciso di evangelizzare il mondo. E perfino la piccola isola di North Sentinel (nelle Andamane indiane), per provare a convertire la tribù indigena dei sentinelesi. Nel suo diario, John racconta come si è avvicinato a questo popolo: "Il mio nome è John, ti amo e Gesù ti ama", ha detto non appena ha visto un membro della tribù. Poco dopo, però, sarebbe arrivata una pioggia di ...