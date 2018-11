Milano | ragazza uccisa in vetrina | proteste per la pubblicità di una boutique del centro

STEFANO DE MARTINO/ Avvistato a Milano con una ragazza 'misteriosa' : chi è Francesca Pietrogrande? - IlSussidiario.net : STEFANO De MARTINO si aggira per Milano con una donna 'sconosciuta'. Lei è Francesca Pietrogrande, neosocia del progetto Willy the Whale.

Milano - la ragazza con la pistola : Micol - a soli 18 anni - rapina farmacia con due complici : Da ragazza di periferia, come tante altre, a rapinatrice in poche ore. Martedì sera Micol Chessa, 18 anni compiuti da poco, ha fatto irruzione con due complici in una farmacia di Milano, in via Boifava, al quartiere Gratosoglio, nella zona sud della città. Una rapina come tante in quel locale – solo l’anno scorso ne hanno subite una decina – se non fosse stato per quella giovane incappucciata che teneva in mano una Beretta, mentre un suo ...

Milano. Ragazza tenta suicidio : incidente in stazione Uruguay : Il bilancio ufficiale è di 13 passeggeri della linea rossa della metro rimasti leggermente feriti dopo essere caduti, a bordo

Stuprò una ragazza e pestò il fidanzato a Milano : colombiano condannato a 10 anni : È stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa , un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver rapinato una coppia di fidanzati picchiando il ragazzo di 23 anni, ...

Milano - molesta una ragazza sul treno - la giovane scappa e chiama i carabinieri : arrestato : E' successo sulla tratta Albairate-Milano: il molestatore, sceso a Trezzano, è stato inseguito e catturato

Milano - 2 incidenti nella notte : caccia ai pirati della strada/ Ultime notizie - una ragazza gravissima : Milano, incidenti a Loreto e Viale Monza. Ultime notizie, investono 4 persone poi la fuga: gravissima ragazza. E' caccia a due pirati della strada meneghini(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:50:00 GMT)

'Non voglio stare vicino a una negra'. Gesto razzista contro ragazza sul treno Milano-Trieste : Come dovrebbero fare tutti i razzisti: andarsene! Perché, che ne siano consapevoli o no, il mondo di oggi e del futuro e' questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di ...

"Vicino a una nera non ci sto" : il gesto razzista contro una ragazza sul treno Milano-Trieste : La denuncia e il messaggio della madre su Facebook: “Rassegnatevi, il mondo del futuro è un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue e di culture differenti". È il secondo episodio in pochi giorni

Milano - ragazza insegue e fa arrestare ladro seriale di motociclette : Wojciech Rudic è un serbo di 31 anni senza lavoro e senza casa; vive da randagio a Milano con furti e rivendite dei bottini nel «settore» delle motociclette. Il suo è un profilo di «discreto» ...

Milano - offre lavoro da bandate : 39enne segrega e violenta una ragazza : È accusato di aver segregato, picchiato e violentato una ragazza che aveva adescato su Facebook e attirato a Milano con la scusa di un lavoro come badante. I militari di Corsico (Milano) hanno fermato ieri a Pero un cittadino romeno di 39 anni. La vicenda risale ad alcune settimane fa. L’uomo avrebbe contattato la vittima, cittadina italiana, fingendosi una donna in cerca di una badante e facendola venire a Milano. Poi con la scusa di portarla a ...

Milano - adescata su Facebook per un lavoro da badante : ragazza italiana stuprata da un romeno : Era stata adescata su Facebook per un lavoro, poi è iniziato l'incubo. Un romeno di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver segregato, picchiato e stuprato una ragazza italiana che aveva ...