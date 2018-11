Milano Nuove regole per l’assegno per i nuclei familiari numerosi

Milano. Giornata nazionale degli alberi : 16 mila nuove piante in arrivo : Pioppi, aceri, frassini, querce. Ma anche liquidambar, tigli, robinie e sophore. Sono sedicimila gli alberi che verranno piantati a milano

Giornata Nazionale degli Alberi : 16mila nuove piante in arrivo a Milano : Pioppi, aceri, frassini, querce. Ma anche liquidambar, tigli, robinie e sophore. Sono sedicimila gli Alberi che verranno piantati a Milano nei prossimi mesi, a fronte di una stima di bambini nati nel 2018 che ammonta a 10.200 (erano 8.537 a ottobre). Una tendenza, quella sulla piantagione, in crescita rispetto agli anni passati: nel 2017 erano stati 14.921 i nuovi Alberi mentre nel 2016 circa 9.200 (+ 74% di interventi in due anni). A dare il ...

Annunciate nuove date del tour di Elisa nei teatri a Milano e Firenze - c’è anche Cagliari : biglietti in prevendita : Il tour di Elisa nei teatri si fa sempre più ricco. Dopo il successo di vendite delle prime date, si è deciso per nuovi concerti a Milano e Firenze ma in calendario compare anche una nuova data a sorpresa a Cagliari. Diventano quindi tre le date di Firenze e quattro quelle di Milano, rispettivamente al Teatro Verdi e al Teatro degli Arcimboldi, con biglietti in prevendita dalle 16 del 21 novembre per tutte le piattaforme online, mentre i ...

TORUK – Il primo volo : il nuovo show del Cirque du Soleil ispirato ad Avatar aggiunge 2 nuove repliche a Milano : Il nuovo attesissimo tour nelle arene del Cirque du Soleil ispirato ad Avatar di James Cameron, TORUK – Il primo volo, aggiunge due repliche a Milano: info e dettagli ispirato al film campione d’incassi Avatar di James Cameron, il nuovo show del Cirque du Soleil intitolato TORUK – Il primo volo, aggiunge due nuove repliche a Milano sabato 16 febbraio 2019 alle ore 16,30 e domenica 17 alle ore 13,30. I biglietti saranno in vendita ...

Milano. Le nuove frontiere tecnologiche della fotografia contemporanea : Si svolgerà fino a domenica 18 novembre la terza edizione di Photo Vogue Festival, la rassegna che negli ultimi anni

Helmo Milano ha svelato all’EICMA la gamma 2019 : le nuove colorazioni [GALLERY] : All’EICMA esposti anche in anteprima due nuovi modeli Iuter in serie limitata Helmo Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza. Come l’adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione FuoriRotta, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che ...

Milano : Comune raccoglie nuove proposte per Piazze Aperte (3) : (AdnKronos) - Apprezzamento anche per il nuovo look di piazza Angilberto II: il 71% degli intervistati è d’accordo con la pedonalizzazione, il 52% dichiara di utilizzare più frequentemente la piazza, il 70% vorrebbe che la sperimentazione diventasse permanente. Il 71% dei cittadini è preoccupato per

Milano : Comune raccoglie nuove proposte per Piazze Aperte : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Dopo 'le Piazze a pois', tecnicamente progetti di 'urbanistica tattica' (Piazza Dergano e Piazza Angilberto II) che da poco più di un mese a questa parte hanno un nuovo look e una ritrovata vivibilità grazie agli interventi sperimentali realizzati nell’ambito dell’inizi

Milano : Comune raccoglie nuove proposte per Piazze Aperte (2) : (AdnKronos) - Il monitoraggio dei primi 40 giorni della sperimentazione su Dergano e Angilberto II, realizzato attraverso video e sopralluoghi, sta riguardando l'analisi comparata dei flussi veicolari, ciclabili e pedonali, delle velocità di percorrenza e dei modi d'uso degli spazi pubblici e ha già

Boom di vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - annunciate nuove date a Milano : info biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...

Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019 ad aprile - raddoppiano Roma e Milano : prezzi dei biglietti in prevendita : Vivo Concerti ha annunciato Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019: la band di Tommaso Paradiso, che ha debuttato lo scorso ottobre nei palasport coi concerti a supporto dell'ultimo omonimo album, registra il sold out a Roma e Acireale, raddoppiando entrambi gli appuntamenti ed aggiungendo anche un'altra data a Milano. Tre in totale i nuovi concerti aggiunti al già ricco calendario 2019 del Love Tour, che dopo la conclusione ...

BMW Milano consegna le nuove X3 a EA7 Olimpia : Durante un evento al Mediolanum Forum di Assago, BMW Milano ha consegnato venti esemplari della nuova BMW X3 ai giocatori della squadra di basket EA7 Olimpia Milano alla presenza del team al completo e dell’Head Coach Simone Pianigiani. La consegna delle chiavi è stata l’occasione per mettere in risalto il forte legame che accomuna BMW […] L'articolo BMW Milano consegna le nuove X3 a EA7 Olimpia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Nuove date dei Maneskin dopo il sold out a Roma - Milano e Bologna : biglietti in prevendita e calendario aggiornato : Nuove date dei Maneskin sono state annunciate dopo un triplo sold out messo a segno nelle città di Roma, Milano e Bologna. I concerti previsti nelle tre città italiane raddoppiano per consentire a tutti i fan interessati di acquistare i biglietti per i tre live attesi nel 2019. Le Nuove date dei Maneskin per il tour 2019 seguono l'annuncio dell'album Il ballo della vita, primo progetto discografico del gruppo di X Factor dopo l'ep d'esordio ...

Milano. Nuove attrezzature e interventi di riqualificazione al Parco Lambro : Nuove attrezzature e interventi di riqualificazione al Parco Lambro. La Giunta ha dato il via libera alla realizzazione di “Vivere