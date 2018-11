Milano La scuola di piazza Sicilia intitolata ad Umberto Eco

Scuola : Fondazione Agnelli - in vetta Tasso a Roma e Volta a Milano : Il Liceo classico Torquato Tasso a Roma , il Liceo scientifico Alessandro Volta a Milano , il Liceo classico Camillo Cavour e il Liceo scientifico Galileo Ferraris a Torino, il Liceo classico Jacopo Sannazzaro e il Liceo scientifico Giuseppe Mercalli a Napoli. Questi alcuni dei licei presenti nella maggiori città italiane che hanno confermato rispetto allo scorso anno di essere i migliori per preparare i suoi diplomati al percorso ...

A Milano nasce Scholé - scuola di formazione umana per contrastare la povertà educativa minorile : (Questo post è a cura di Don Giovanni Salatino)Quando nel 2013 mi fu chiesto di lasciare una periferia per spostarmi in un'altra non avrei mai immaginato quanto a Milano pochi chilometri, traslati idealmente su una scala sociale, si moltiplichino a dismisura.Gratosoglio nella sua parte sud, composto esclusivamente di case a edilizia popolare, mi è sembrato fin dall'inizio un quartiere sprofondato a migliaia di chilometri dal centro ...