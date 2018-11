Mika | «Quelle estati sul carro merci»

vanityfair

(Di sabato 24 novembre 2018)racconta se stesso. Il cantautore, ospite della prima giornata del nostro Vanity Fair Stories, ha messo al centro il rapporto con l’Italia, il punto di partenza. Lui, nato a Beirut e cittadino del mondo, se n’è innamorato da bambino. Ben prima degli show, del successo. L’artista 35enne l’ha messo nero su bianco, e lo legge in italiano. I ricordi iniziano dalle vacanze estive in famiglia nel sud della Francia. «Partivamo da Londra, con una toyota bianca che noi chiamavamo il», racconta. «Era più di un’auto», continua, «piena zeppa di famiglia, bagagli e un coniglio clandestino». Erano in otto, pronti per un viaggio verso il mare lungo 20 ore. Nel caso li avesse fermati la polizia, la madre aveva inventato una parola d’ordine: «Gallipoli», e quelli senza cintura si sarebbero nascosti. La paura più grande? Essere rispediti a Londra, e trascorrere l’estate con un ...