Migranti | tornano le carrette del mare | in 82 sbarcano a Lampedusa | 100 salvati in mare

Le ong sfidano il governo e tornano nel Mediterrano per salvare altri Migranti : Tre organizzazioni non governative torneranno oggi con le loro navi nelle acque davanti alla Libia: 'Il nostro obiettivo -dicono- è la difesa dei diritti umani' -

Migranti - Ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi - : Annuncio congiunto di Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea: "Difendiamo diritti umani". L'Onu: "Italia criminalizza le organizzazioni non governative"

Migranti - le Ong tornano in mare insieme per salvare vite : L'annuncio congiunto da parte di Open Arms, Mediterranea e Sea Watch. Le navi salpano per la "prima missione europea di monitoraggio" dell'area vicina alla zona Sar libica

Torturate - violentate e senza soldi : donne Migranti tornano dall'inferno dell'Arabia saudita : Dati ufficiali riportano che almeno nove milioni di cittadini bangladeshi lavorano all'estero, in 160 Paesi in tutto il mondo. Quelli che hanno la fortuna di recarsi negli Stati Uniti o in Europa, ...

La sparata del comunista : "Il dl Migranti di Salvini? Ritornano le leggi razziali" : Ci si attendeva la sparata e alla fine è arrivata. Puntuale come sempre. Il dl Salvini , o dl Sicurezza, anche conosciuto come dl Migranti, è stato approvato da poche ore dal Consiglio dei ministri ...

La sparata della sinistra : "Il dl Migranti di Salvini? ?Ritornano le leggi razziali" : Ci si attendeva la sparata e alla fine è arrivata. Puntuale come sempre. Il dl Salvini (o dl Sicurezza, anche conosciuto come dl Migranti) è stato approvato da poche ore dal Consiglio dei ministri che già la sinistra urla al nazismo e al fascismo. Non è una sorpresa, ma stavolta il Partito di Rifondazione Comunista-sinistra Europea sembra essersi superato.L"accusa è sempre quella, quel "razzismo" che ritorna come un ritornello mai stanco. ...

Migranti - aereo guasto a Fiumicino : stop al rimpatrio di 15 tunisini che tornano liberi. Viminale : centri pieni : Niente rimpatrio per 15 tunisini che dovevano essere espulsi e invece sono tornati liberi dopo che l'aereo che avrebbe dovuto riportarli in Tunisia ha subito un guasto all'aeroporto di Fiumicino. I ...

Migranti - il rimpatrio flop : l’aereo si guasta e 15 tunisini tornano liberi : l’aereo si è guastato. E 15 tunisini che dovevano essere espulsi sono tornati liberi, anche se con un foglio di via che li obbliga a lasciare l’Italia. È un vero e proprio flop l’operazione di rimpatrio raccontata dai quotidiani la Repubblica e il Tempo e avvenuta la settimana scorsa.-- Nel servizio erano impegnati cento agenti di polizia. Diciotto dei quali sono partiti da Torino, dal Cpr di corso Brunelleschi a bordo ...