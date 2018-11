Migranti su gommone in avaria L' ong italiana dà l' allarme | intervengono i libici

ilgiornale

(Di sabato 24 novembre 2018) La flotta delle imbarcazioni Ong che adesso è tornata ad operare nel Mediterraneo è già molto attiva. Di fatto le imbarcazioni "umanitarie" tornano a sfidare il Viminale rendendosi disponibili per salvataggi in mare al posto delle unità di Guardia Costiera. E così nella serata di ieri uncon a bordo 120ha inviato una segnalazione dopo aver imbarcato acqua chiedendo soccorso. La segnalazione è stata però raccolta proprio dalla Ong Mediterranea che insieme a Open Arms e Sea Watch ha attivato "una flotta umanitaria aperta a tutti i cittadini" per i soccorsi in mare. "Noi siamo a più di 8 ore di navigazione, chiediamo un intervento immediato", scrive su Twitter l"ong.Secondo quanto si apprende da fonti italiane, un rimorchiatore che si trovava davanti ai alle piattaforme petrolifere libiche avrebbe raggiunto ilverso le tre di notte e dopo aver recuperato i ...