Migranti | barca in difficoltà al largo del Marocco | ' Molti morti'

Migranti - un altra barca con 70 a bordo in difficoltà. 'Molti sono già morti' : Una segnalazione dietro l'altra. Dopo il gommone con 120 Migranti a bordo soccorso da un rimorchiatore, Alarm phone segnala un'altra barca in difficoltà con una settantina di persone a bordo, alcune ...

Gommone di Migranti imbarca acqua - rimorchiatore lo porta in salvo : E' stato soccorso da un rimorchiatore il Gommone carico di migranti che si trovava in difficoltà imbarcando acqua. L'allarme, su Twitter, era stato lanciato dalla Ong "Mediterranea": "Centoventi ...

Migranti - tornano le carrette del mare : in 82 sbarcano a Lampedusa - 100 salvati in mare : Nuovo naufragio nel Mediterraneo: si temono diversi morti. Nelle aree Sar davanti alle coste della Libia stanno operando tre...

Sardegna - naufraga barca di Migranti - un morto e almeno nove dispersi : CAGLIARI - Il viaggio su un barchino per raggiungere la Sardegna di un gruppo di algerini si è trasformato in tragedia. Tre migranti sono stati soccorsi, il cadavere di un giovane è stato ripescato in ...

Sardegna - naufraga barca di Migranti - un morto e almeno nove dispersi : Sul piccolo natante, in avaria vicino a Sant'Antioco, ci sarebbero stati 13 algerini. Tre salvati. Recuperato un cadavere in mare. In corso ricerche della Guardia costiera e Guardia di finanza

Viminale : barca di Migranti 'scortata' da Malta verso Italia. Salvini : 'Atto ostile a Italia' : ... della legge di bilancio e dell'andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia', ha detto in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Migranti : a Lampedusa barca con 13 a bordo - Salvini accusa Malta : Il governo italiano torna ad accusare Malta di violare i suoi obblighi sui Migranti, dopo l'arrivo venerdì mattina a Lampedusa di un'imbarcazione con 13 a bordo. Fonti del Viminale hanno riferito che la Guardia costiera maltese aveva intercettato l'imbarcazione e, anziché portarla al sicuro, ha fornito all'equipaggio una bussola per indicare la rotta verso l'Italia. ...

Il progetto Mediterranea sbarca sul Financial Times : "La nave italiana di salvataggio dei Migranti che sfida Salvini" : "La nave di salvataggio italiana dei migranti che sfida Salvini". Così titola il Financial Times a pagina 3, nella sua edizione odierna, dove descrive l'attività della nave Mare Jonio del progetto 'Mediterranea', con un'intervista ad uno degli organizzatori del progetto, il parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto.La nave è stata "comprata e sostenuta da un'ampia coalizione di ong, politici di sinistra, artisti e intellettuali ...

Ottanta Migranti abbandonati dagli scafisti su una barca in balìa del mare : tra loro 8 bambini : Le motovedette della Guardia costiera non riescono ad avvicinare l'imbarcazione a bordo della quale si trovano una ottantina di migranti in balia delle onde a circa 8 chilometri dalla costa di Crotone.

Intervento soccorso a barca con Migranti : ANSA, - CROTONE, 28 OTT - Una difficile operazione di soccorso di una barca a vela con 75 migranti a bordo, è in corso davanti le coste del crotonese. Le motovedette della Guardia costiera, infatti, ...

Migranti : barca in balia delle onde nel Crotonese - 75 persone a bordo tra cui donne e minori : Gli uomini della Guardia costiera sono impegnati in Calabria nelle difficilissime operazioni di soccorso di una barca a vela con circa 75 Migranti. A bordo dell'imbarcazione che non si riesce ad avvicinare ci sarebbero sedici donne e anche sette minori. Solo due persone, che potrebbero essere gli scafisti, sono riuscite a mettersi in salvo.Continua a leggere

Migranti : in 80 su barca a vela in balia delle onde nel Crotonese : Circa 80 Migranti, tra i quali 16 donne e 7 minori, si trovano a bordo di una imbarcazione a vela in balia delle onde, a causa del mare agitato e delle pessime condizioni meteo, in località "Marinella", tra Crotone, Capo Colonna e Isola Capo Rizzuto. Secondo le prime notizie i Migranti sarebbero di origine irachena. L'imbarcazione è stata avvicinata dalla Guardia costiera mentre sul posto sono ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con Migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Migranti - 69 iracheni e pachistani sbarcati nel crotonese : Crotone - Sono di nazionalita' irachena e pachistana le 69 persone sbarcate, la notte scorsa, sulle coste del crotonese. I Migranti hanno viaggiato a bordo di un'imbarcazione a vela che si e' arenata ...