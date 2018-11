Michele Bravi di X Factor | incidente mortale con la Bmw | con l' auto investe donna in

Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale : "Sono profondamente addolorato - ma ho fiducia nella magistratura" : Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Ne dà notizia lo stesso vincitore della 7/a edizione di X-Factor attraverso il suo legale Manuel Gabrielli. Bravi confida "nell'esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle responsabilità nel ...

Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale a Milano - muore una motociclista. “Sono sconvolto” : Il cantante Michele Bravi, classe 1994, giovedì 22 novembre è rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale a Milano. Il 23enne, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si è scontrato con una motociclista di 60 anni, che è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale. “Sono giorni di profondo dolore – dice il vincitore di X Factor del 2013 – questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano ...

